Saman Abbas, nuovo rinvio per il padre: slitta al 31 gennaio la decisione sull’estradizione di Shabbar Ancora un rinvio in Pakistan dell’udienza nella quale si dovrà decidere per l’estradizione o il rilascio di Saman Abbas, il padre di Saman, uccisa a Novellare nell’aprile 2021.

A cura di Chiara Ammendola

Saman Abbas e il padre Shabbar

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Saman Abbas ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora un rinvio in Pakistan da parte del giudice di Islamabad chiamato a decidere su Shabbar Abbas, il padre di Saman, la 18enne pakistana uccisa a Novellara la notte del 30 aprile 2021. Il legale del 46enne, accusato di omicidio e soppressione di cadavere insieme ad altri quattro parenti della giovane vittima, aveva depositato, durante l'ultima udienza, istanza di rilascio su cauzione per il suo assistito. Quest'oggi il giudice ha deciso per un rinvio al prossimo 31 gennaio.

La decisione sulle istanze di rilascio su cauzione e sull'inutilizzabilità della documentazione presente nel fascicolo potrebbe dunque arrivare proprio quel giorno. Stando a quanto si apprende infatti, il difensore ha contestato l'autenticità di alcuni documenti chiedendo che gli atti emessi da altre corti o giurisdizioni vengano prodotti in originale e non in copia. Il funzionario del ministero che ha istruito il fascicolo per l'estradizione, chiesta dall'Italia, ha invece confermato la correttezza della documentazione agli atti.

Saman Abbas

Il giudice ha così deciso di rinviare la decisione al 31 gennaio. Quest'oggi in aula erano presenti tutte le parti, tra cui lo stesso imputato Shabbar Abbas, il suo avvocato, il pubblico ministero e un funzionario dell'ambasciata italiana. La richiesta di libertà provvisoria presentata da Shabbar Abbas durante la scorsa udienza sarà esaminata durante il prossimo incontro in aula. A margine dell'udienza, l'ufficiale di collegamento ha detto al pubblico ministero e al funzionario del ministero che, se necessario, eventuali integrazioni potranno essere prodotte dalle autorità italiane su richiesta di quelle pakistane.

Shabbar Abbas è accusato dell'omicidio della figlia Saman, il cui corpo è stato ritrovato lo scorso novembre in un casolare abbandonato a Novellara. Il prossimo 10 febbraio inizierà il processo a Reggio Emilia che vede imputati, oltre al padre della 18enne, la madre Nazia Shaeen, ancora latitante in Pakistan, lo zio e i due cugini.

I Carabinieri sul luogo in cui è stato trovato il cadavere

Intanto, continuano le analisi sui resti di Saman ritrovati nei pressi del casolare di Novellara e sui suoi vestiti. "Il termine di deposito della relazione finale è stato prorogato a metà aprile quindi penso che i periti prenderanno tutto il tempo a loro disposizione per fare un buon lavoro", ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato dell'Associazione Penelope, che si è costituita parte civile nel processo, Barbara Iannuccelli.