Sale sulla sua auto a Lecce e scompare: si cerca da 5 giorni il 47enne Stefano Del Vecchio Stefano Del Vecchio risulta scomparso da mercoledì 17 gennaio. Il 47enne di Lecce è uscito con la sua Dacia Duster nera e nessuno lo ha più visto. La moglie ha lanciato un appello su Facebook.

A cura di Enrico Spaccini

Stefano Del Vecchio

Non si hanno più notizie da mercoledì scorso, 17 gennaio, di Stefano Del Vecchio. Il 47enne di Lecce sarebbe salito sulla sua Dacia Duster nera e non ha fatto più ritorno. Sua moglie Maria ha lanciato un appello sui social tre giorni dopo fornendo una descrizione degli abiti che indossava l'ultima volta che l'ha visto. Di Del Vecchio ancora non c'è traccia e i carabinieri che stanno indagando hanno esteso le ricerche anche fuori dalla provincia leccese e dalla regione Puglia.

Cosa si sa dell'allontanamento di Stefano Del Vecchio

L'ultimo avvistamento di Del Vecchio risale allo scorso mercoledì 17 gennaio. Come si legge nella scheda condivisa dalla moglie, il 47enne è alto all'incirca un metro e 70 centimetri, indossava un paio di jeans, un maglione scuro e un giubbotto nero. Salito sulla sua Dacia Duster nera, si è allontanato senza lasciare alcuna traccia.

Prima di sparire, Del Vecchio non avrebbe lasciato biglietti o messaggi. Il suo cellulare al momento risulta spento e nessuno avrebbe più avuto sue notizie da mercoledì. Al momento, i carabinieri che stanno indagando sulla sua scomparsa non escludono nessuna ipotesi.

L'utilizzo dei droni e l'appello social

Negli uffici della Prefettura leccese si è già svolto un tavolo tecnico con i vigili del fuoco e la Protezione civile. Le forze dell'ordine hanno richiesto l'ausilio dei droni in modo tale da poter controllare dall'alto una porzione di terreno più ampia con maggiore velocità.

L'appello che si sta diffondendo sui social è che chiunque intraveda qualcuno che possa assomigliare a Del Vecchio è invitato ad avvisare il 112, ma anche chi può avere solo informazioni che potrebbero rivelarsi utili per la ricostruzione dei suoi possibili spostamenti.