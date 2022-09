Sale sul tetto per salvare il gatto, ma perde l’equilibrio e cade da 10 metri: morto Il dramma lo scorso 18 agosto a Riccione. Francesco Baldassarre aveva 59 anni. Dopo la caduta è rimasto ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, poi è morto.

Era salito sul tetto per salvare il gatto rimasto incastrato, lo ha liberato ma ha finito per perdere l'equilibrio precipitando giù per 10 metri: una caduta che non ha dato scampo a Francesco Baldassarre, 59 anni, barese d’origine ma ormai da anni residente a Riccione.

I medici hanno tentato di salvarlo ma il quadro clinico era disperato: l'uomo ha lottato per la vita per 15 giorni, poi si è arreso. L'impatto al suolo dopo il salto dal tetto di casa aveva provocato all'uomo traumi importanti. Che alla fine si sono rivelati legati.

Il dramma è avvenuto lo scorso 18 agosto e si è consumato in una manciata di secondi. Il 59enne era salito sulla copertura dopo aver udito il miagolio insistente del micio: la povera bestia era rimasta intrappolata sulla grondaia. Baldassare ha riflettuto per qualche istante, poi ha deciso di andare a salvarlo, nonostante il pericolo fosse evidente.

Fatti alcuni passi sui coppi, finalmente è riuscito ad arrivare al gatto e lo ha liberato. Solo che a quel punto qualcosa è andato storto: il 59enne si sarebbe sbilanciato, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Di testa, procurandosi, tra gli altri, anche un grave trauma cranico.

Soccorso in un primo momento da ambulanza e automedicalizzata del 118, si è poi deciso dalla centrale operativa di Romagna soccorso di inviare l'elisoccorso.

Baldassare è stato quindi trasportato al trauma center del Bufalini, una delle strutture sanitarie specializzate nella cura di questi traumi, più importanti d’Europa. Qui il pover'uomo ha lottato contro la morte per più di due settimane, ma le ferite riportate erano troppo gravi. E giovedì 1 settembre è morto.