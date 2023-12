Sale sul muretto, si affaccia e cade nel torrente per sbaglio: 27enne trovato morto a Genova Un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere precipitato da un muretto che affaccia sul torrente a Genova. Il giovane sarebbe caduto in acqua per sbaglio dopo aver perso l’equilibrio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Il cadavere di un 27enne è stato trovato questa mattina, poco prima delle 9, sul greto del torrente Bisagno di Genova. Stando a quanto reso noto, il corpo del 27enne è stato individuato da alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell'ordine e i soccorritori. Nella mattinata di oggi, 26 dicembre 2023, la scoperta: il giovane era salito sul muretto per scherzo, forse mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Il ragazzo è poi precipitato giù dopo aver perso l'equilibrio. Il suo corpo è stato trascinato per chilometri e la corrente non gli ha purtroppo lasciato scampo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l'ambulanza e l'automedica con la polizia scientifica. Il corpo della vittima era parzialmente svestito e questo dettaglio avrebbe permesso agli inquirenti di ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto appreso, si sarebbe trattato di un incidente: il giovane sarebbe infatti salito sul muretto che affaccia sul torrente con i pantaloni abbassati. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso il 27enne precipitare nel vuoto dopo essersi affacciato e aver perso l'equilibrio. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo.

L'ipotesi più accreditata dalle forze dell'ordine resta quella dell'incidente, ma gli investigatori cercheranno di raggiungere ulteriori testimoni oculari della scena per poter ascoltare le loro versioni dei fatti. Dopo aver visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, le autorità sono sul punto di chiudere il cerchio per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Le forze dell'ordine ascolteranno il racconto degli amici con i quali si trovava il 27enne precipitato nel torrente.

Ulteriori informazioni sulle generalità della vittima saranno diffuse con il prosieguo e la conclusione delle indagini sul caso.