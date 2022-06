Sale su muletto della famiglia per gioco: 12enne muore schiacciato nel primo giorno di vacanze Cesena, un ragazzino di 12 anni è morto schiacciato da un muletto nella giornata di ieri lunedì 6 giugno. L’adolescente aveva appena iniziato le vacanze estive dopo la chiusura della scuola nella giornata di sabato scorso.

Un ragazzino di 12 anni è morto schiacciato da un muletto nella giornata di ieri lunedì 6 giugno. Intorno alle 13, l'adolescente si è messo alla guida del mezzo, pur sapendo di non poterlo guidare. Il 12enne ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori per salire su quel muletto appartenente all'azienda agricola di famiglia. Mentre percorreva una strada sterrata, il mezzo si è ribaltato per cause ancora da accertare. Il bambino, che in quel momento si trovava a bordo da solo, è rimasto schiacciato.

David, così si chiamava la vittima, è morto sul colpo. I genitori e i due fratelli più grandi hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La famiglia viveva a Sant'Andrea in Bagnolo nel Cesenate, poco distante dal confine con Ravenna. Il 12enne aveva appena iniziato le sue vacanze estive: era stato a scuola per l'ultima volta nella giornata di sabato ed era pronto ad assaporare la libertà dell'estate insieme agli amici.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, il bambino ha percorso a bordo del muletto una stradina sterrata. Dopo pochi metri, il mezzo si è capovolto, inclinandosi solo da un lato. Il 12enne è stato sbalzato dal veicolo, finendovi sotto. I familiari, occupati ad apparecchiare la tavola per il pranzo, sono usciti di casa e hanno subito chiamato il 118 per tentare di salvargli la vita.

Purtroppo per il 12enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul luogo dell'incidente hanno solo potuto constatare i decesso di David. Le indagini sono poi passate agli agenti della Polizia di Cesena. Sono state chiamate nei pressi dell'azienda agricola anche cinque unità della squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, il medico legale, la scientifica e l'Ispettorato del lavoro, accorso sul posto per un atto dovuto.