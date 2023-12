Safi è morto, il bimbo di 2 anni era precipitato dal balcone al quarto piano a Civitanova Safi, il bambino tunisino di due anni caduto lo scorso 28 ottobre dal quarto piano di un’abitazione a Civitanova Marche, è morto. La procura di Macerata ha disposto l’autopsia sul corpo del bambino. Indagati i genitori e gli zii.

A cura di Biagio Chiariello

Non ce l’ha fatta Safi: il bambino tunisino di 2 anni caduto dal quarto piano di un’abitazione in via Verga a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove si trovava in compagnia della mamma e del papà ospiti degli zii, è deceduto nella giornata di martedì 28 novembre ma se ne è avuta notizia solo nelle ultime ore.

Il piccolo viveva a Porto Sant'Elpidio. La tragedia si era consumata esattamente un mese prima, il 28 ottobre, intorno alle 22. Safi, quel sabato sera era a casa di una zia che vive nella zona delle case popolari, con i genitori e il fratellino più grande.

In base a una ricostruzione, il bimba stava giocando in casa. A un certo punto però, sarebbe uscito fuori in balcone, grazie a una portafinestra lasciata socchiusa, per arrampicarsi sulla balaustra perdendo l'equilibrio e precipitando nel vuoto: avrebbe sbattuto contro i fili per stendere il bucato del balcone dell’appartamento sottostante per poi finire sull’asfalto. Un volo di circa 10 metri.

Immediatamente soccorso, il bambino è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale in un disperato tentativo di salvargli la vita. Le sue condizioni però sono apparse subito disperate. Safi era ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona presso l'Anestesia e Rianimazione Pediatrica, diretta dal Dr. Alessandro Simonini. La procura di Macerata ha richiesto l'autopsia effettuate nella giornata di giovedì scorso.

Come atto dovuto, per consentire loro di partecipare all'esame autoptico nominando un proprio consulente, i genitori e gli zii presenti quella sera sono stati indagati. Il fascicolo è per omicidio colposo.