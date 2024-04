Rubavano auto nuove a Bari per farle a pezzi e rivenderle in campagna: arrestati 4 giovani

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Quattro giovani residenti a Bari sono stati arrestati alle prime luci dell'alba dalla Polizia di Stato con l'accusa di furto e riciclaggio di auto. Secondo quanto emerso dalle indagini, i quattro rubavano auto nuove per poi rottamarle e vendere i pezzi di ricambio. Tre sono destinatari della misura degli arresti domiciliari mentre il quarto è stato sottoposto a obbligo di dimora.

Secondo quanto emerso, la Squadra Mobile della Questura di Bari aveva dato il via alle indagini con il fine di arginare una strana escalation di furti di automobili nell'hinterland barese. Il fenomeno era in visibile aumento dal 2023. I furti si erano poi moltiplicati con l'arrivo dell'estate e dei turisti fino a culminare in un furto sul lungomare di Santo Spirito avvenuto in pieno giorno. Il video del reato era poi stato diffuso sui social.

I poliziotti hanno individuato durante le indagini il gruppo criminale con un'unica cabina di regia dedito a furto e riciclaggio. Le vetture, anche di nuovissima generazione, venivano sottratte ai proprietari, rottamate anche grazie a basi logistiche fornite dai complici e usate per vendere pezzi di ricambio. Altre auto, anche di grosso cilindrata, venivano invece impiegate per compiere altri furti senza essere individuati.

A sbloccare le indagini portando a una svolta, l'individuazione e il sequestro in uno stabile con capannone industriale di Bitonto, di un'Audi RS3 rubata di colore nero. La macchina era infatti sfuggita più volte ai controlli delle forze dell'ordine che da un po' di tempo ne seguivano le tracce. Dopo essere riuscita ad evitare le autorità anche con pericolosi inseguimenti, l'Audi è stata individuata e sequestrata in uno stabile con annesso capannone industriale.

L'automobile, rubata diverso tempo prima al proprietario, aveva un numero di telaio contraffatto. Complessivamente, al gruppo criminale poi individuato attraverso ulteriori accertamenti sulla macchina, sono contestati 12 furti di questo tipo consumati tra l'aprile e il maggio 2023.