Rubavano auto di lusso e le smontavano per venderne i pezzi: sgominata banda in Puglia Due uomini intenti a smontare un’Audi A7, S Line, sono stati scoperti la scorsa settimane nelle campagne intorno ad Andria.

A cura di Davide Falcioni

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Andria, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, nei giorni scorsi hanno effettuato un serie di controlli in una contrada del Comune di Minervino Murge. Durante il servizio, gli uomini dell'Arma hanno udito rumori e, insospettiti, si sono avvicinati alla zona dalla quale provenivano i suoni, notando due soggetti intenti nello smontaggio di una auto Audi A7, S Line, risultata poi rubata la stessa notte a Trani.

L'immediato intervento dei militari ha permesso di bloccare entrambi gli uomini e di sottoporre a sequestro numerosi arnesi da scasso, due dispositivi jammer – utilizzati per la inibizione delle onde radio trasmesse da qualsiasi dispositivo GPS collocato a bordo dell'autovettura – due telefoni cellulari ed una radiolina, verosimilmente utilizzata dai due per le comunicazioni con eventuali complici.

"Al termine degli accertamenti – riporta una nota dei carabinieri della stazione di Andria – i due soggetti venivano entrambi dichiarati in arresto per riciclaggio e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani tradotti presso la casa circondariale di Trani. Il GIP ha poi convalidato l'arresto disponendo l'applicazione nei loro confronti della custodia cautelare in regime di degli arresti domiciliari".

Sempre in Puglia, oggi è stata disarticolata un’organizzazione dedita ai furti d’auto e al riciclaggio di pezzi di ricambio: al termine di un’indagine in cui hanno ricostruito più di 30 furti, i Carabinieri di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone.