Ruba un pacco in tabaccheria e fugge, poi estrae un boa per minacciare la titolare che l'aveva inseguita Una donna di 30 anni ha rubato un pacco in una tabaccheria di Merano e ha poi minacciato la titolare mostrandole un boa di provenienza esotica. In casa della 30enne, poi denunciata, sono stati trovati altri 3 serpenti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una 30enne si è recata in una tabaccheria di via Garibaldi, a Merano, per ritirare un pacco che ha sottratto impropriamente dal materiale in giacenza senza dire niente alla titolare del negozio. Quando la donna l'ha inseguita fino all'auto per farsi restituire il collo, la sedicente destinataria ha estratto da una borsa di tela un serpente, un boa di provenienza esotica, diffuso soprattutto nel centro e sud America, e ha minacciato la titolare della tabaccheria.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Alto Adige. La vicenda ha come protagonista Monica Pillon, titolare della tabaccheria di via Garibaldi che da sempre offre il servizio di ritiro di pacchi ordinati in rete. Secondo quanto da lei raccontato alle forze dell'ordine, in mattinata si era presentato nella sua attività un uomo che aveva cercato di ritirare il pacco senza le autorizzazioni necessarie.

Anche la seconda volta l'uomo non avrebbe presentato i codici richiesti e sarebbe uscito dall'attività a mani vuote, presentandosi una terza volta con una donna di 30 anni che senza dire niente, ha estratto il pacco dal materiale in giacenza guadagnando poi l'uscita.

Quando la tabaccaia l'ha inseguita nel tentativo di farsi restituire la merce, la 30enne l'ha minacciata mostrandole il boa. I carabinieri e la Polizia sono intervenuti sul posto: la donna è stata denunciata per rapina impropria e minacce aggravate. Nella vicenda è stata coinvolta anche la Forestale, che invece si occuperà del serpente esotico indebitamente nelle mani della 30enne.

La donna aveva mostrato il serpente alla tabaccaia nel tentativo di spaventarla. I carabinieri hanno identificato la coppia e la scena è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza del negozio.

Il pacco, nel frattempo aperto dai due, è tornato in negozio e non è chiaro se il contenuto sia stato lasciato nell'involucro o se qualcosa sia stato sottratto. In seguito alla denuncia da parte della tabaccaia, la Polizia si è recata a casa della 30enne e ha trovato ben tre boa, detenuti legalmente.