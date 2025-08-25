Ruba arma alla guardia giurata e scatena il panico in ospedale, disarmato da vigilante che era lì per una visita

Un uomo di 34 anni ha rubato l’arma a una guardia giurata in pronto soccorso a Massa Carrara. Il paziente psichiatrico è stato fermato dal vigilante e da un collega fuori servizio che si trovava in pronto soccorso per una visita.

Immagine di repertorio

Un paziente psichiatrico ha sottratto la pistola alla guardia giurata del pronto soccorso nell'ospedale Apuane di Massa (Massa Carrara). Il 34enne è stato bloccato prima che potesse sparare. I fatti si sono verificati nella notte tra ieri e oggi, lunedì 25 agosto, quando nel pronto soccorso vi erano almeno 20 persone.

L'uomo avrebbe dovuto sottoporsi a una visita e durante l'attesa ha sottratto l'arma alla guardia giurata, scatenando il panico nei corridoi del nosocomio. I sanitari sono riusciti a mettere in sicurezza gli altri paziente ed allertare la polizia. Nel frattempo, il vigilante e un collega che era lì fuori turno come paziente, sono riusciti a neutralizzare il paziente psichiatrico, disarmandolo.

Nel frattempo è arrivata sul posto la polizia che ha fermato il 34enne. Dopo un colloquio con lo psichiatra che avrebbe dovuto visitarlo, gli agenti hanno accompagnato il paziente nella sede del servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Il direttore Giuliano Biselli ha ringraziato il personale dell'ospedale e le forze dell'ordine. Sul caso, spiega, sarà avviata una valutazione interna. "Chiederemo riscontro formale alla società che gestisce la vigilanza privata, pur ringraziando le due guardie giurate intervenute per disarmare il paziente" riferisce Biselli, che ha poi menzionato anche le forze di polizia intervenute tempestivamente.

Tanta paura per i pazienti presenti al momento dei fatti, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave. La situazione è tornata alla normalità con l'intervento delle autorità e delle due guardie giurate che hanno prontamente disarmato il 34enne. Spaventati dall'accaduto anche i medici, che però hanno mantenuto la lucidità necessaria per mettere al riparo i pazienti e allertare le forze dell'ordine. La dinamica dei fatti è al momento sconosciuta.