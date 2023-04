Ruba al paziente in ospedale, la polizia lo scopre e lui si complimenta: “Siete stati più bravi di me” Un 32enne dell’Est Europa residente a Perugia aveva rubato un borsello ad un paziente della Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. L’uomo, denunciato per ricettazione, ha ammesso le proprie responsabilità e ha fatto i complimenti agli agenti che lo hanno beccato.

A cura di Biagio Chiariello

"Questa volta ho perso io, siete stati più bravi di me". Sono le parole di un 32enne dell'Est Europa trovato con un telefono cellulare acquistato con carte di credito rubate, insieme al borsello che le conteneva, ad un paziente dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, nell'Aretino.nel marzo dello scorso anno.

Si è conclusa in maniera sicuramente insolita la vicenda che ha visto un malvivente, scoperto dalla polizia, complimentarsi con gli stessi agenti.

Tutto era partito dal furto avvenuto nella primavera del 2022 nel reparto di dialisi dell'ospedale valdarnese della Gruccia. Il malcapitato paziente era stato derubato del suo portafoglio con contanti e varie carte bancarie.

Se ne era accorto molto tardi, troppo; e così il ladro aveva fatto in tempo anche a effettuare diversi prelievi. Complessivamente gli erano stati derubati circa 6mila euro in contanti e prelevati circa 1200 euro per l'acquisito di uno smartphone.

Dopo la denuncia alla polizia locale, sono partite gli accertamenti per risalire all'autore del furto. La Sezione Anticrimine del Commissariato di Montevarchi ha avviato una articolata indagine, consultato i tabulati telefonici ed i movimenti bancari. Alla fine il telefono è stato trovato a casa del 32enne, residente a Perugia, che vistosi smascherato non ha potuto far altro che ammettere le proprio responsabilità

L'uomo, denunciato per ricettazione, con un po' di sorpresa da parte degli stessi agenti che l'hanno beccato, gli ha stretto la mano e si è complimentato con loro: "Siete stati più bravi di me!".