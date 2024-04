video suggerito

Maxi intossicazione alimentare a Montecatini: almeno 30 persone ricoverate in diversi ospedali toscani Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile una trentina di persone, turisti e studenti di scolaresche in gita ospiti di un hotel a Montecatini, in provincia di Pistoia, sono stati vittime di un'intossicazione alimentare collettiva. Per far fronte alla situazione è stata attivata la procedura di emergenza della Asl per trasportare i pazienti in vari ospedali della regione.

A cura di Eleonora Panseri

Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile una trentina di persone, turisti e studenti di scolaresche in gita ospiti di un hotel a Montecatini, in provincia di Pistoia, sono stati vittime, stando ai sintomi che presentavano, di un'intossicazione alimentare collettiva per la quale è stata attivata la procedura di emergenza della Asl per il trasporto dei pazienti in vari ospedali della regione.

Come si legge sul quotidiano toscano La Nazione, che ha riportato la notizia, tutte le persone che si sono sentite male, probabilmente a causa di cibo contaminato, avrebbero cenato nello stesso ristorante di una struttura ricettiva della cittadina termale.

Le operazioni di soccorso sarebbero andate avanti per tutta la mattina odierna e sul posto si è recata anche la polizia municipale, insieme agli ispettori dell'igiene pubblica inviati dall'azienda sanitaria locale.

Tutto è cominciato nella notte, quando le 30 persone hanno iniziato a sentirsi male e a presentare sintomi come dolori addominali, vomito e diarrea. Di fronte alla gravità della situazione, immediatamente è scattato l’allarme ed è stato chiamato il 118.

Diverse ambulanze si sono recate sul posto e hanno prestato assistenza alle persone intossicate, insieme ad associazioni di volontariato impiegate per il trasferimento dei pazienti. Gli ospedali che sono stati attivati per far fronte all'episodio sono quelli di Prato, Pistoia, Lucca e Pescia.

Tra le persone colpite dall’intossicazione ci sono studenti di scolaresche che erano in gita in Toscana e turisti. Ora sono in corso i rilievi dell’Asl che saranno utili per capire che cosa possa aver causato l’intossicazione. Gli abitanti della zona, riferiscono i quotidiani locali, hanno espresso grande preoccupazione nell'assistere all'arrivo delle numerose ambulanze e dei mezzi di soccorso.