Rovigo, scende dall'auto e sposta l'ambulanza che intralcia il traffico: è caccia all'uomo Un'ambulanza impegnata in un'operazione di soccorso a Rovigo è stata letteralmente spostata da un automobilista che riteneva intralciasse il traffico.

Un'ambulanza impegnata in un'operazione di soccorso a Rovigo è stata letteralmente spostata da un automobilista che riteneva intralciasse il traffico. L'uomo è sceso di corsa dalla sua auto, è salito sul mezzo dei soccorsi, si è messo alla guida e l'ha spostato alcuni metri più avanti rispetto al luogo dell'emergenza in cui stanno operando i sanitari.

I fatti sono avvenuti nella mattina del 10 febbraio e la denuncia arriva via social da uno dei protagonisti dell'intervento di soccorso, Franco Legna della Croce Verde di Adria. Ora è caccia all'uomo che, estraneo al servizio e non autorizzato, ha spostato l'ambulanza. "Serve maggior rispetto e collaborazione per le operazioni di soccorso", esordisce Legna su Facebook, raccontando l'episodio.

"Durante un intervento in emergenza, – riferisce Legna – mentre l’equipaggio era salito in un'abitazione per prestare soccorso a un paziente, una persona non autorizzata ed estranea al servizio si è introdotta a bordo di una nostra ambulanza e l’ha spostata a diversi metri di distanza".

"Al di là degli accertamenti del caso – spiega Legna – e delle conseguenti valutazioni anche legali che stiamo svolgendo in queste ore in ordine all'accaduto, la nostra principale preoccupazione è rivolta alla percezione che alcuni cittadini hanno del servizio di emergenza 118 che spesso è oggetto di atti di violenza o scarso rispetto o comunque inappropriati come successo in questo caso".