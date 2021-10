Rovigo, incidente mortale nella notte a Grignano Polesine: 3 giovani morti e un ferito grave Tre giovani sono morti e un quarto è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte lungo la strada provinciale 27, a Grignano Polesine (Rovigo). L’auto con a bordo le vittime è finita contro un platano a bordo strada. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del sinistro.

A cura di Susanna Picone

Tre giovani sono morti e un quarto è rimasto ferito. È il drammatico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Grignano Polesine, nel rodigino, lungo la SP 27. Tre ragazzi sono morti mentre un quarto è stato gravemente ferito dopo lo schianto della loro auto. L’incidente mortale, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte. L’auto con a bordo le vittime è finita contro un platano a bordo strada. Ad accorgersi dell'accaduto e a chiamare il 115 è stato un vigile del fuoco di passaggio, che ha notato le luci di posizione dell'auto. Secondo i primi riscontri, la vettura stava procedendo da Rovigo verso Grignano quando è avvenuto l'incidente.

Sul posto a Grignano Polesine sono intervenuti i pompieri arrivati dalla centrale con tre squadre per tagliare con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici il tetto dell’auto, una Ford Ka. I vigili del fuoco hanno estratto i ragazzi dall’abitacolo ma nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione il medico del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare la morte di tre persone. Il quarto giovane è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso.

Le vittime dell’incidente mortale di questa notte sono tre ragazzi giovanissimi, due minorenni e un neo diciottenne. I tre ragazzi sono morti sul colpo: l'impatto non ha lasciato scampo al conducente dell'auto, al passeggero e a uno dei giovani che sedevano dietro. L'altro ragazzo rimasto ferito è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale.

Articolo in aggiornamento