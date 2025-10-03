Attualità
Roberto Saviano ci racconta “lo stato dell’Italia” al Rumore Festival

Ti aspettiamo a Roma domenica 5 ottobre alle 17.00 all'Acquario Romano per il Festival Rumore di Fanpage.it, con Francesca Albanese.
A cura di Redazione
"Racconteremo lo stato delle cose, ciò di cui si parla pochissimo: il potere criminale sotto il governo Meloni. E racconteremo anche delle possibilità della parola, ci chiederemo se ha ancora le possibilità di raccontare e di denunciare. Io non credo possa averle come un tempo, in questa fase in cui sta tramontando la democrazia in Occidente".

Ecco, attraverso le parole di Roberto Saviano una piccola anteprima di ciò che sarà il suo intervento al Rumore Festival di Fanpage.it: un monologo sullo "stato dell'Italia", in cui lo scrittore rifletterà su alcune questioni che riguardano nel profondo il nostro Paese.

L'appuntamento è per sabato 4 ottobre, alle ore 17.30: un'occasione per discutere delle sfide di questo tempo, ad esempio la presenza della criminalità organizzata nella nostra società, il ruolo dell'informazione, la salute delle democrazie occidentali.

L'economia del genocidio e il futuro di Gaza: Francesca Albanese al Rumore Festival di Fanpage

Perché dovresti partecipare

Sul palco del Rumore Festival lo scrittore porterà un monologo esclusivo. Per venire ad ascoltarlo  basta prenotarsi sul nostro sito, rumorefestival.fanpage.it, selezionando "Lo Stato dell'Italia" sabato 4 ottobre alle ore 17.30.

Sempre sul sito potrai scoprire il programma completo del Rumore Festival 2025 di Fanpage.it e prenotare subito il tuo biglietto gratuito. La capienza all’interno del Main Stage è limitata, ma raggiunto il limite massimo potrai seguire il dibattito dal monitor dell’Area Verde.

Ti aspettiamo!

🎟 PRENOTA ORA IL TUO POSTO AL FESTIVAL CLICCANDO QUI

Attualità
