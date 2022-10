Rivoli, crolla un ponteggio su un palazzo: feriti 3 operai, evacuata una scuola materna Sono 3 gli operai rimasti feriti nel crollo di un ponteggio a Rivoli (Torino). Uno di loro sarebbe in gravi condizioni di salute. Evacuata anche una scuola materna.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono tre gli operai rimasti feriti nel crollo di un ponteggio montato su un edificio di viale Carrù, a Rivoli. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Torino. I soccorritori, dopo aver recuperato e affidato al 118 i tre lavoratori di 49, 38 e 28 anni, sono impegnati nella messa in sicurezza della zona e nell'evacuazione preventiva di una scuola primaria situata ne pressi dell'area in cui si è verificato il crollo.

I 26 piccoli alunni della struttura, che al momento del disastro si trovavano in cortile, sono stati portati fuori dalla struttura in attesa del via libera dei soccorritori.

Secondo quanto reso noto finora dalle forze dell'ordine, uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Gli altri due, invece, non preoccupano i medici. Tutti e tre sono già stati trasferiti in ospedale: gli operai sono stati ricoverati a Torino, Rivoli e Orbassano. Non risulta invece alcun decesso, contrariamente a quanto trapelato subito dopo l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal che dovranno far luce sulle cause dell'accaduto. Il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli, ha commentato i fatti ai microfoni dell'Adnkronos dopo essersi recati sul posto.

"Si tratta di una circostanza gravissima. Quello che è avvenuto oggi si è verificato solo qualche mese fa a Torino, a dimostrazione che la sicurezza sul lavoro è un tema su cui c'è l'assoluta necessità di una lente di ingrandimento importante".

Stando ai primi accertamenti, i tre stavano lavorando sul ponteggio crollato. La struttura è stata fortunatamente trattenuta dalla presenza di alcuni alberi di grandi dimensioni che hanno evitato conseguenze ancora peggiori.