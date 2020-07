Una ragazza modenese di 17 anni è risultata positiva al coronavirus mentre era in vacanza a Riccione. La giovane è asintomatica, sta bene ed ora è in isolamento a casa. Immediata l’indagine epidemiologica delle due Ausl di riferimento, quella della Romagna e quella di Modena per tracciare tutti i contatti della ragazza e scongiurare un eventuale focolaio.

La 17enne era arrivata in vacanza a Riccione ai primi di luglio: era ospite nell’abitazione di un’amica insieme alla madre. Le due adolescenti facevano gruppo con altri loro coetanei, tutti provenienti da Modena e frequentavano un bagno. Solo una sera tutta la comitiva sarebbe andata in una discoteca, Villa delle Rose della vicina Misano Adriatico, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Dopo qualche giorno la 17enne ha iniziato ad accusare dei malori, in particolare forti dolori alle orecchie. Sono in corso ulteriori accertamenti nell’ambito dell’indagine epidemiologica di Ausl Modena e Ausl Romagna che sottolineano che “la situazione è ampiamente sotto controllo. Sono stati eseguiti molti tamponi, tutte le persone entrate in contatto con la ragazza sono state messe in quarantena”.

Intanto aumento il numero dei locali del Ravennate sotto l’occhio delle forze dell'ordine a causa della violazione delle norme anti-Covid 19, in particolare per quanto riguarda il divieto di assembramenti. Come riportato dall'edizione di Ravenna de ‘il Resto del Carlino' è toccato alla discoteca ‘Indie' di Pinarella di Cervia essere raggiunta da un provvedimento di chiusura della struttura per 5 giorni e da una sanzione amministrativa. La contestazione fatta dai Carabinieri – scrive il quotidiano – risale alla notte tra sabato e domenica quando i militari hanno rilevato assembramenti all'interno del locale. La chiusura delle ‘Indie', evidenzia il ‘Carlino' di Ravenna segue quelle dello ‘Zouk' di Milano Marittima, del ‘Localito Clandestino' di Marina di Ravenna e del ‘Rocksea Pub', sempre a Marina di Ravenna in cui il barista era senza mascherina.