Ritrovato morto il 34enne scomparso a San Cataldo, il corpo di Rosario Manuguerra in un bosco È stato ritrovato morto in un bosco a San Cataldo, Rosario Manuguerra, scomparso da giovedì. Le ricerche del 34enne si erano attivate subito e sono terminate con il ritrovamento del suo cadavere.

A cura di Chiara Ammendola

È stato ritrovato nel bosco di Gabara a San Cataldo il cadavere di Rosario Manuguerra, il 34enne di cui non si avevano più notizie da giovedì, giorno in cui era stato visto per l'ultima volta prima di sparire. I carabinieri lo hanno trovato senza vita questa mattina durante le ricerche che non si sono mai fermate in questi giorni.

Dalla mattina di giovedì scorso tanti i volontari che si sono messi alla ricerca di Rosario, ma purtroppo le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi. A segnalarne la scomparsa alle forze dell'ordine sono stati i famigliari che hanno raccontato di averlo visto l'ultima volta intorno alle 10 del mattino quando è uscito di casa senza farvi più ritorno. A quel punto sono state attivate le indagini da parte dei carabinieri della tenenza di San Cataldo, comune della provincia di Caltanissetta.

I militari hanno rilevato l'ultima posizione del telefono del 34enne nei pressi di Scaringi. Subito attraverso i social network si sono attivati amici e familiari per cercare di avere notizie del giovane, diffondendo foto e informazioni. Quando è scomparso, Rosario era vestito con pantaloni azzurri e felpa grigia, gli stessi abiti che aveva indosso questa mattina quando è stato ritrovato senza vita nel bosco.

Le forze dell'ordine, carabinieri e anche vigili del fuoco, dopo aver intercettato tramite una cella l'ultima posizione rilevata dallo smartphone del ragazzo si sono recati proprio nella zona per continuare le ricerche. Dopo una notte di angoscia, stamattina purtroppo la fine delle speranze, con il ritrovamento del cadavere.