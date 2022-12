Ritrovato Luigi Musarò, il 39enne scomparso ad Andrano Ritrovato vivo il 39enne Luigi Musarò, scomparso 5 giorni fa ad Andrano. L’uomo sarebbe in discrete condizioni di salute.

È stato ritrovato vivo e in buona salute Luigi Musarò, il 39enne scomparso ad Andrano nella mattinata di lunedì 5 dicembre dopo essersi allontanato dalla sua abitazione in auto. L'uomo è stato rintracciato dopo 5 giorni di ricerche in un'area boschiva di Andrano.

Le circostanze della sua scomparsa avevano fatto temere il peggio: il 39enne infatti era uscito di casa intorno alle 7 del mattino a bordo della sua vettura e si era diretto verso Castiglione d'Otranto. Invece di percorrere la solita strada che da Andrano avrebbe dovuto portarlo a Gagliano del Capo, dove lavora, il 39enne ha sterzato verso le campagne fuori dal centro abitato e lì ha lasciato la macchina.

All'interno dell'abitacolo dell'Opel Corsa era stato ritrovato anche lo smartphone con il quale Musarò aveva probabilmente cancellato il suo profilo Facebook poco prima di sparire. Alcune lettere indirizzate ai familiari e alla fidanzata, poi, avevano fatto temere un tentativo di suicidio da parte del 39enne.

L'uomo è stato fortunatamente ritrovato pochi minuti fa in discrete condizioni di salute. Stando a quanto finora ricostruito, il giovane sarebbe stato individuato dal proprietario di un terreno situato poco distante dal luogo del ritrovamento dell'auto. L'area era già stata battuta nei giorni scorsi dalla Protezione Civile e dai Vigili del fuoco, ma le ricerche non avevano dato l'esito sperato. Verosimilmente, Musarò in questi giorni ha girovagato per le campagne.

