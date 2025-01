video suggerito

Trovato il corpo di uno dei due alpinisti dispersi sull'Adamello È stato individuato il corpo di uno dei due alpinisti inglesi dispersi dal primo gennaio sul gruppo dell'Adamello, in Trentino. La salma è stata ritrovata dalle squadre via terra del Soccorso alpino e della Guardia di finanza. Non è ancora nota l'identità della vittima. Continuano le ricerche dell'altro giovane.

A cura di Eleonora Panseri

Aziz Ziriat, 36 anni, e Samuel Harris, 35.

È stato individuato il corpo di uno dei due alpinisti inglesi dispersi dal primo gennaio sul gruppo dell'Adamello, in Trentino. La salma è stata ritrovata dalle squadre via terra del Soccorso alpino e della Guardia di finanza. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima.

"Nella zona identificata come prioritaria grazie a una traccia registrata dal telefono di uno dei due alpinisti, è stato trovato uno dei corpi, purtroppo senza vita, sepolto sotto la neve. La dinamica dell'incidente è in fase di valutazione", si legge in una nota diffusa dal Soccorso alpino.

Intanto, continuano le ricerche via terra per trovare il secondo alpinista, con l'attivazione delle unità cinofile del Soccorso Alpino, specializzate nella ricerca in valanga. I due giovani londinesi, Aziz Ziriat, 36 anni, e Samuel Harris, 35, avevano interrotto le comunicazioni alle 14.18 del primo gennaio, quando avevano inviato l'ultimo messaggio ai familiari.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 gennaio, erano riprese le ricerche dei due dispersi, interrotte nella serata di ieri per le condizioni meteo sfavorevoli, con il coinvolgimento di circa una trentina di soccorritori, tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, riuniti al Centro di Coordinamento Ricerche a Spiazzo.

Questa mattina l'elicottero di Trentino Emergenza è riuscito a decollare e a salire in quota, imbarcando a bordo alcuni soccorritori per effettuare una ricognizione dall'alto e per controllare i bivacchi della zona.

La prima destinazione è stata il bivacco Malga Dosson, dove era certo che i due fossero passati e dove sono stati trovati gli zaini e l'attrezzatura dei due inglesi. I due alpinisti avrebbero dovuto prendere un volo da Verona per rientrare a casa lunedì 6 gennaio, due giorni fa. Non vedendoli scendere dall'aereo le famiglie hanno lanciato l'allarme.

Amici e parenti si erano mobilitati anche sui social, dove avevano lanciato un appello condividendo le foto dei due alpinisti e chiedendo a chiunque li avesse visti di contattare le forze dell'ordine.