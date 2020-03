Ritrovata Celsa Polari, la donna scomparsa da Crescentino

È stata ritrovata Celsa Polari, la donna di 73 anni di cui non si avevano notizie dalla mattina di martedì 10 marzo. Celsa è stata ritrovata dalla squadra cinofili dei vigili del fuoco ed è stata portata al Pronto Soccorso dal 118. Le sue condizioni di salute non sembrano preoccupanti. Era scomparsa da da Crescentino (Vercelli), in Piemonte.