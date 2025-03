video suggerito

Ritirate lampade dell'Ikea: "Problema di conformità della spina". I modelli interessati La spina dei prodotti IKEA interessati dall'allerta è risultata non conforme ad uno standard di sicurezza e ciò determina un rischio di folgorazione. Le lampade in questione sono identificabili attraverso il nome del driver per LED, la data di produzione del driver per LED e il nome della spina.

A cura di Biagio Chiariello

La spina risulta essere non conferme ad uno standard di sicurezza e per questo motivo si palesa il rischio di folgorazione. Questo il motivo per cui IKEA ha richiamato alcune illuminazioni e lampade a led da esterno appartenenti alle serie ledljus, sommarlånke, stråla, svartrå e utsund.

Nel comunicato del gigante del mobile svedese, viene precisato che i clienti in possesso di tali oggetti "sono urgentemente invitati a interromperne l'uso e a contattare IKEA. A causa di un errore di fabbricazione, la spina di alcuni di questi prodotti è risultata non conforme ad uno standard di sicurezza e ciò determina un rischio di folgorazione. I prodotti interessati possono essere identificati attraverso il nome del driver per LED, la data di produzione del driver per LED e il nome della spina (i dettagli sono riportati di seguito)".

Elenco dei prodotti IKEA richiamati:

LEDLJUS illuminazione a LED da esterno, nero, 24 luci

LEDLJUS illuminazione a LED da esterno, nero, 64 luci

SOMMARLÅNKE lampada da terra a LED 100 cm da esterno, beige

SOMMARLÅNKE illuminazione a LED da esterno multicolore, 12 lampadine

STRÅLA illuminazione a LED lampeggiante da esterno, color oro, 24 luci a stella

STRÅLA tenda luminosa a LED da esterno, stella, 48 luci

SVARTRÅ illuminazione a LED da esterno, nero, 12 luci

UTSUND illuminazione a LED da esterno, nero, 24 luci

Per quanto concerne i motivi del richiamo, Ikea ammette di essere venuta "a conoscenza di un errore di fabbricazione" dei prodotti interessati dal richiamo. "Una particolare spina utilizzata nei prodotti sopra elencati è risultata non conforme ad uno standard di sicurezza riguardante il controllo dell'ingresso di acqua. I prodotti interessati dal richiamo possono essere identificati attraverso il nome del driver per LED (ICPSH24-2-IL-1), la data di produzione del driver per LED (AASS: vedi tutte le date di produzione interessate nell'elenco sopra) e il nome della spina (SYK-02F)" viene specificato.

L'allerta riguarda "unicamente i prodotti che riportano, contestualmente, le tre condizioni di cui sopra (l’assenza anche di una sola condizione esclude il prodotto dal richiamo)".