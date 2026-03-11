Ritardi dei treni fino a 60 minuti tra Parma e Bologna: guasti alla linea elettrica, linea AV regolare

Problemi alla linea elettrica iniziati questa mattina alle ore 8 stanno determinando rallentamenti sui treni ordinari. Gli accertamenti tecnici sono ancora in corso.

I treni ordinari in transito per la stazione di Bologna registrano i maggiori problemi, insieme a quelli di Parma

Ritardi dei treni fino a 60 minuti per guasti alla linea elettrica a Parma e Bologna. Dalle 8 di questa mattina, dopo il passaggio di due treni, Rfi segnala problemi alla linea elettrica che da questa mattina alle ore 8 hanno portato a rallentamenti sul nodo ferroviario di Bologna e di Parma.

A essere colpiti dai ritardi sono le linee convenzionali da e per Piacenza, Rimini e Prato, che risentono di ritardi e cancellazioni. Nessun rallentamento invece per le linee ad Alta Velocita che, come segnala Rfi sul portale di informazione al cittadino Infomobilità, è regolare su tutta la rete, ed eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti.

Per quanto riguarda la linea ordinaria, invece, è ancora in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino dell'infrastruttura.

Articolo in aggiornamento