Ritardi dei treni fino a 60 minuti tra Parma e Bologna: guasti alla linea elettrica, linea AV regolare
Ritardi dei treni fino a 60 minuti per guasti alla linea elettrica a Parma e Bologna. Dalle 8 di questa mattina, dopo il passaggio di due treni, Rfi segnala problemi alla linea elettrica che da questa mattina alle ore 8 hanno portato a rallentamenti sul nodo ferroviario di Bologna e di Parma.
A essere colpiti dai ritardi sono le linee convenzionali da e per Piacenza, Rimini e Prato, che risentono di ritardi e cancellazioni. Nessun rallentamento invece per le linee ad Alta Velocita che, come segnala Rfi sul portale di informazione al cittadino Infomobilità, è regolare su tutta la rete, ed eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti.
Per quanto riguarda la linea ordinaria, invece, è ancora in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino dell'infrastruttura.
Articolo in aggiornamento