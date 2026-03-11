Attualità
video suggerito
video suggerito

Ritardi dei treni fino a 60 minuti tra Parma e Bologna: guasti alla linea elettrica, linea AV regolare

Problemi alla linea elettrica iniziati questa mattina alle ore 8 stanno determinando rallentamenti sui treni ordinari. Gli accertamenti tecnici sono ancora in corso.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
I treni ordinari in transito per la stazione di Bologna registrano i maggiori problemi, insieme a quelli di Parma
I treni ordinari in transito per la stazione di Bologna registrano i maggiori problemi, insieme a quelli di Parma

Ritardi dei treni fino a 60 minuti per guasti alla linea elettrica a Parma e Bologna. Dalle 8 di questa mattina, dopo il passaggio di due treni, Rfi segnala problemi alla linea elettrica che da questa mattina alle ore 8 hanno portato a rallentamenti sul nodo ferroviario di Bologna e di Parma.

A essere colpiti dai ritardi sono le linee convenzionali da e per Piacenza, Rimini e Prato, che risentono di ritardi e cancellazioni. Nessun rallentamento invece per le linee ad Alta Velocita che, come segnala Rfi sul portale di informazione al cittadino Infomobilità, è regolare su tutta la rete, ed eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti.

Per quanto riguarda la linea ordinaria, invece, è ancora in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino dell'infrastruttura.

Leggi anche
Ritardi dei treni fino a 40 minuti sulla linea AV Milano-Bologna: persone non autorizzate sui binari

Articolo in aggiornamento

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Almeno 3 navi colpite nello Stretto di Hormuz, Iran avvisa Usa e Israele: "Siamo solo all'inizio"
Ue, in arrivo misure di emergenza su bollette e rinnovabili a causa della guerra: cosa cambia
Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade ora
La Camera ricorda le donne iraniane, il premio Nobel Shirin Ebadi: "Altri Paesi non decideranno per noi"
I rischi dei voli in Medio Oriente non sono solo i missili, il pilota: "Troppo alti per essere colpiti"
Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema non è una buona notizia per l'Iran e per la fine della guerra
Giuseppe Acconcia
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views