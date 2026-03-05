Ritardi dei treni fino a 40 minuti sulla linea AV Milano-Bologna: persone non autorizzate sui binari

Ritardi fino a 40 minuti per i treni Alta Velocità sulla linea Milano-Bologna a causa di persone non autorizzate sui binari tra Piacenza e Fidenza. La circolazione è tornata regolare dopo circa un’ora ma si registrano maggiori tempi di percorrenza.

Immagine di repertorio.

Ritardi fino a 40 minuti per i treni Alta Velocità che transitano lungo la linea Milano-Bologna. La circolazione è stata di conseguenza rallentata intorno alle 16 di oggi, giovedì 5 marzo, ed è ripresa regolarmente circa un'ora dopo.

I maggiori tempi di percorrenza tuttavia persistono. Il rallentamento sarebbe legati alla presenza di persone non autorizzate sui binari nei pressi della linea che hanno impedito il regolare traffico ferroviario tra Piacenza e Fidenza.

Come appreso da Fanpage.it, alcuni treni dell'Alta Velocità sarebbero stati spostati sulla linea ordinaria per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio.

Per conoscere l'andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione d'interesse è possibile utilizzare il servizio Cerca Treno, disponibile a questo link.

Nella mattinata di oggi sono stati inoltre registrati ritardi anche per i treni Alta velocità, Intercity e regionali sulla linea Milano-Venezia, nel tratto fra le stazioni di Altavilla e Vicenza, per verifiche tecniche alla linea elettrica, come comunicato da Trenitalia.

Il Frecciarossa Venezia-Milano delle 7.18 ha terminato la corsa a Vicenza, mentre la Freccia partita da Milano Centrale alle 7.45 è stata deviata via Castelmaggiore da Verona a Padova, con un maggior tempo di percorrenza di 140 minuti, e non si è fermata a Vicenza.

Il Frecciarossa da Venezia Santa Lucia delle 8.18 per Torino Porta Nuova è stato deviato via Castelmaggiore da Padova a Verona, con un maggior tempo di percorrenza di 150 minuti, e non ha effettuato fermata a Vicenza. Un ritardo superiore a 60 minuti è stato invece registrato per il Frecciarossa da Genova Brignole delle 6.58 per Venezia Santa Lucia.

Segnalati disagi alla circolazione ferroviaria nella mattinata di giovedì per un guasto alla linea anche nella stazione di Milano Rogoredo e atti vandalici sulla linea a Locate Triulzi verso le 6 del mattino. Secondo le comunicazioni del servizio ferroviario, il problema a Rogoredo ha richiesto l’intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino dell’infrastruttura.

Il guasto, le cui cause sono in fase di accertamento, è stato risolto intorno alle 11 ma la circolazione è stata a lungo rallentata, con ritardi fino a 60 minuti.