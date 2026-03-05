Caos treni tra Altavilla e Vicenza, cancellazioni e ritardi fino a 150 minuti: l’elenco dei convogli interessati

Disagi e forti ritardi nella circolazione dei treni tra Altavilla e Vicenza per accertamenti sulla linea elettrica. Cancellazioni e tempi di percorrenza in aumento fino a 150 minuti. L’elenco dei convogli interessati.

La circolazione ferroviaria tra Altavilla e Vicenza è fortemente rallentata dalle 8 di questa mattina, quando sono iniziate le verifiche alla linea elettrica. I ritardi stimati in questa prima fase erano circa di 30 minuti arrivando fino ai 150 minuti attuali. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la funzionalità dell'infrastruttura.

Un convoglio dell'Alta Velocità, il treno FR 9708 Venezia Santa Lucia (7.18) – Milano Centrale (9.45), è fermo sulla linea. I passeggeri a bordo stanno attendendo l'esito delle verifiche per poter ripartire in sicurezza. I treni dell'Alta Velocità, insieme a Intercity e Regionali, possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti.

Di seguito l'elenco dei convogli interessati con le modifiche imposte dai controlli sulla linea elettrica.

L'elenco dei treni in ritardo o cancellati oggi tra Altavilla e Vicenza

FR 9708 Venezia Santa Lucia (7:18) – Milano Centrale (9:45): il treno oggi terminerà la corsa a Vicenza.

I passeggeri diretti a Vicenza, Verona Porta Nuova e Milano possono utilizzare i treni FR 9713 Udine (6:15) – Milano Centrale (10:15) e FR 9718 Trieste Centrale (7:07) – Milano Centrale (11:15). Chi invece parte da Peschiera del Garda e Brescia può avvalersi del treno FR 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:06) che oggi ferma anche nei due comuni.

FR 9707 Milano Centrale (7:45) – Trieste Centrale (12:05): il treno è deviato via Castelmaggiore da Verona a Padova e il tempo di percorrenza previsto è di 140 minuti. I passeggeri non fermeranno a Vicenza.

Chi parte da Vicenza può utilizzare il treno FR 9709 Milano Centrale (8:15) – Venezia Santa Lucia (10:42). Chi invece è diretto a Vicenza può proseguire il viaggio da Verona Porta Nuova con il treno FR 9709.

FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) – Torino Porta Nuova (12:01): il viaggio è deviato via Castelmaggiore da Padova a Verona. Il tempo di percorrenza previsto è di 150 minuti e anche in questo caso non è prevista la fermata a Vicenza.

Chi parte da qui può utilizzare il treno FR 9718 Trieste Centrale (7:07) – Milano Centrale (11:15).

Gli aggiornamenti in tempo reale sul sito Trenitalia

Sul sito di Trenitalia è riportata la lista dei treni interessati da ritardi e rallentamenti. I passeggeri possono informarsi sulla situazione del traffico ferroviario e conoscere lo stato del proprio treno con l'opzione "Cerca treno".