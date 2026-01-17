Rissa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbria: 16enne colpito alla testa con un’accetta

Una violenta lite tra due gruppi di adolescenti è sfociata in violenza nel comune in provincia di Perugia: un 16enne è stato ferito alla testa con una piccola ascia. La madre ha presentato denuncia alla Procura dei Minorenni, allegando foto e video dell’aggressione.

immagine di repertorio

Una lite tra gruppi di ragazzi è degenerata in violenza nei pressi della stazione ferroviaria di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, con almeno un minorenne ferito in modo grave. Secondo gli accertamenti in corso da parte della Polizia di Stato, intervenuta sul posto insieme al personale del commissariato di Assisi, lo scontro ha coinvolto diversi adolescenti.

Secondo le prime ricostruzioni, almeno due gruppi di coetanei, per lo più di origine straniera, si sono affrontati nel piazzale antistante la stazione, iniziando con spinte e pugni. La situazione è presto degenerata e alcuni ragazzi avrebbero impugnato oggetti di uso comune trasformati in armi improprie, tra cui un’ascia e una zappa, aumentando il livello di pericolo della rissa.

Nel corso della colluttazione un 16enne è stato raggiunto da un fendente alla testa inferto con un’accetta da un altro minorenne. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto cinque punti di sutura alla fronte per la ferita profonda riportata. Dopo le cure è stato dimesso, ma resta sotto controllo medico. Sempre secondo cronache locali, anche un amico del sedicenne è rimasto ferito: sarebbe stato colpito con il manico dell’accetta, con un colpo così violento da fargli perdere i sensi.

La madre del ragazzo ferito ha formalizzato una denuncia, corredata da video e foto che documentano l'aggressione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, assistita dall’avvocato Saschia Soli, chiedendo che vengano chiarite le responsabilità e le cause alla base di uno scontro che rischia di avere conseguenze legali importanti.

Le motivazioni dell’aggressione non sono ancora state definite con precisione, ma stando a quanto trapela la rissa potrebbe collegarsi a un precedente procedimento penale. Le testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, insieme a eventuali immagini di videosorveglianza, dovranno aiutare a ricostruire la sequenza degli eventi e a identificare tutti i partecipanti.

Oltre ai due giovani portati in ospedale, altri minori avrebbero riportato lesioni di entità minore. Le indagini serviranno ad accertare se siano coinvolti altri minorenni non ancora identificati.