Rinuncia al “posto fisso” e viaggia per il mondo, la scelta di Alessandra: “Adesso o mai più” Per sei mesi all’anno gestisce un lido balneare a Rimini insieme al compagno. Negli altri sei viaggia con lui per mete esotiche. Alessandra Bellettini, 48 anni, ha deciso di dare una svolta alla sua vita, lasciando i suoi due lavori per diventare lavoratrice stagionale e avere tempo per girare il mondo.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Alessandra Bellettini e Marco Tamburini insieme a Guadalupa (Fonte: Facebook)

Molti lo pensano, pochissimi lo fanno davvero: lasciare il posto fisso e iniziare a girare per il mondo. È stata la scelta di Alessandra Bellettini, 48enne di Rimini. La donna era impiegata alla Camera di commercio e insegnante in una palestra locale. Ma la sua vocazione principale sono da sempre i viaggi.

Circa tre anni fa la donna ha lasciato i due lavori che la impegnavano a tempo pieno per aiutare il fidanzato, Marco Tamburini, nella gestione di un lido balneare. Risultato? I due sono diventati entrambi lavoratori stagionali: da marzo a settembre gestiscono i due ristoranti del "Lido San Giuliano" a Rimini; nell'altra metà dell'anno riempiono lo zaino e partono all'avventura, in giro per mete esotiche.

"Si tratta di un cambio di vita. Quindi non un colpo di testa repentino, ma una scelta ponderata su cui ho riflettuto almeno due anni – ha detto Alessandra in un'intervista rilasciata a Corriere Romagna – Avevo 45 anni e mi sono detta: ‘Adesso o mai più'. A giocare un ruolo importante sono stati i ritmi inconciliabili di lavoro con quelli del mio compagno, a cui sono legata da 28 anni".

Fonte: Facebook

Quando hanno chiesto a Tamburini di trovare una persona per gestire un secondo ristorante nel lido, la donna ha colto al volo l'opportunità di entrare in società. Ora i due condividono gestore e tempi di lavoro. Cosa che permette loro di fare lunghi viaggi insieme quando termina la stagione estiva: Sudafrica, Guadalupa, Cambogia, Mozambico. Prossimamente anche Perù e Brasile. Tante le destinazioni che i due viaggiatori hanno raggiunto da quando Alessandra ha deciso di cambiare vita.

La loro, però, non è una vita priva di rinunce: "I nostri viaggi sono frutto di risparmi lunghi un anno, su ogni versante. D’estate spendo solo per l’acqua della doccia e il carburante del motorino con cui mi reco al lavoro, dove passo quasi tutta la giornata", ha raccontato sempre la donna. Ma sacrificio più grande di Marco e Alessandra è stato un altro: "Abbiamo accantonato il sogno di diventare genitori".

Nessun rimpianto, nonostante tutto, per la decisione presa: "Ci godiamo la famiglia, sperando che un giorno i nipotini si uniscano alle nostre avventure. Senza l’assillo del lunedì, siamo a disposizione di tutti, dai genitori agli amici – ha aggiunto infine la donna – Abbiamo maturato una scelta alla soglia dei cinquant’anni e amiamo la nostra vita".