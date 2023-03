Ringhiera cede e schiaccia bimba di 3 anni durante gita in fattoria, ira dei genitori: “Faremo causa” Una bambina di 3 anni è stata travolta e schiacciata da un cancello durante una gita didattica in fattoria. La piccola è stata immediatamente trasportata in ospedale. Ira dei genitori: “Faremo causa”.

A cura di Chiara Ammendola

Un’immagine della fattoria dove è avvenuto l’incidente (Facebook)

È stata travolta da una cancellata altra un metro e 60 al bambina di 3 anni finita al pronto soccorso dell'ospedale Sant’Orsola a Bologna. Un incidente avvenuto lo scorso sabato mattina durante una gita all'interno di una fattoria situata nelle campagne bolognesi e collegata al circolo Arci. La piccola è stata trasportata immediatamente in ospedale dove è stata affidata ai medici di turno.

Sull'incidente stanno ora indagando le forze dell'ordine che sono state chiamate a intervenire dopo che i genitori della piccola hanno denunciato l'accaduto. “Poteva essere una tragedia – le parole del padre della bambina, Giulio Cristofori, riportate da Il resto del Carlino – e meno male che non lo è stata. È successo mentre l’hanno portata a dare da mangiare a una mucca. Quella ringhiera evidentemente non era fissata e tutto il contesto era malmesso, c’era anche un cartello di lavori in corso, mi sembra quindi che ci sia un profilo di negligenza della struttura”.

L'uomo ha raccontato la dinamica dell'accaduto, spiegando che la bimba era in compagnia di altri bambini quando, nell'ambito di attività formative organizzate dal team che lavora per la struttura, è stata accompagnata a dar da mangiare a una mucca. “Io mi ero girato per un attimo – racconta – poi ho visto mia figlia di colpo schiacciata. Lo voglio sottolineare: non deve accadere mai più, queste strutture visitate dai bambini devono assicurare i più alti standard di sicurezza. E se fosse stata più pesante, quella cancellata?”.

La famiglia della piccola ha fatto sapere che agirà per "vie legali sia penalmente, sia civilmente". La bambina è stata medicata in ospedale dove è stata sottoposta a degli esami che le hanno riscontrato numerosi traumi, soprattutto alla testa e alla schiena dove è stata colpita dal pesante cancello. Interpellati, i responsabili della fattoria si sono detti dispiaciuti per l'accaduto e hanno fatto sapere che la bambina in quel momento "non stava dando da mangiare a nessuno degli animali, ma era in attesa di istruzioni".