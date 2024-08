video suggerito

Rimini, rubano angioletto dalla tomba di un bimbo morto di leucemia, il padre: "È il quinto sottratto" Sconosciuti hanno rubato la statuetta di un angioletto lasciata sulla tomba di un bimbo di 4 anni morto di leucemia nel 2007. Il padre del bambino ha denunciato l'accaduto sui social, spiegando che si tratta della quinta statuetta rubata dalla tomba del cimitero di Saludecio (Rimini).

A cura di Gabriella Mazzeo

Alcune persone hanno rubato un angioletto di ceramica davanti alla tomba di un bimbo di 4 anni morto per leucemia e sepolto nel cimitero di Saludecio (Rimini). Si tratta le quinto episodio a danno di questa famiglia. Stando a quanto denunciato anche dal padre della piccola vittima, infatti, in 17 anni sono stati sottratti dalla tomba ben 5 angioletti portati in dono da sconosciuti. L'ultimo furto è avvenuto nei giorni scorsi come riporta la stampa locale. Il padre del bimbo deceduto ha raccontato il tutto sui social.

La famiglia del bimbo deceduto per leucemia ha ricevuto più volte negli anni gli angioletti della Thun in ceramica. Alla base del gesto, secondo quanto spiegato dal papà del minore, la volontà di sconosciuti di buon cuore di sostituire i soprammobili rubati. Anche l'ultima era stata donata alla famiglia da un benefattore ignoto circa un anno fa e ora è stata rubata.

"Non riesco a capire – scrive il papà del bimbo -. Chi ha rubato l'angioletto dalla tomba di un bambino metterà la statua in vista una volta arrivato a casa, ma quando si ritroverà a guardarlo cosa potrà provare? Come farà a guardarlo?".

Il bimbo, secondo di 3 figli, è morto nel 2007 e da allora la sua tomba è spesso decorata con fiori e giocattoli donati da parenti e amici. Tra questi, anche gli angioletti in ceramica della Thun. I familiari hanno raccontato di non sapere chi porti quelle statuette sulla tomba del figlio, ma di aver sempre accettato di buon grado i doni. "Non sappiamo chi porti questi angioletti, potrebbe essere un conoscente ma ad oggi ancora non sappiamo di chi si tratta. In 17 anni però ci sono stati sottratti ben 5 statuine. In passato ci è stata rubata anche una gru giocattolo con cui mio figlio era solito giocare" conclude il genitore.

"Chiunque sia il ladro – ha aggiunto – ci ha concesso una tregua di quasi un anno e ora lo strazio si rinnova. Un oltraggio alla memoria del mio bambino che avrà 4 anni per sempre e non potrà mai più giocare al sole". La madre del piccolo vorrebbe lasciare una lettera sulla tomba per far comprendere al ladro la gravità del gesto compiuto.