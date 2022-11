Rimini, ragazzo autistico massacrato di botte in piazza. Caccia agli aggressori Un 33enne di Santarcangelo di Romagna affetto da autismo è stato vittima di un pestaggio del tutto immotivato domenica sera ed è stato trasportato all’ospedale di Rimini.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 33 anni di Santarcangelo di Romagna affetto da autismo è stato vittima di un pestaggio del tutto immotivato domenica sera ed è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Rimini.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 22.30 in piazza Ganganelli, proprio di fronte ai portici del Municipio, dove la vittima è stata trovata a terra. Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118 e i sanitari hanno poi avvisato i carabinieri prima di portare il ferito al pronto soccorso dell'Infermi.

Al 33enne, una volta giunto in ospedale, è stata diagnosticata la frattura dello zigomo e una ferita all'arcata sopraccigliare che ha reso necessari 5 punti di sutura con una prognosi superiore ai 20 giorni.

Il giovane, molto noto a tutti i santarcangiolesi, è stato ascoltato dagli inquirenti dell'Arma e ha dichiarato di non aver riconosciuto il suo aggressore né tantomeno le ragioni che hanno portato al suo pestaggio. Sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la piazza principale di Santarcangelo con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad individuare l'autore del gesto.

"Insieme all’assessore Danilo Rinaldi – ha commentato il sindaco Alice Parma – sono stata all’ospedale Infermi di Rimini per fare visita al ragazzo, che ora sta bene anche se deve rimanere qualche giorno in osservazione. Questa notte ha subito un’aggressione, sulla quale sono in corso accertamenti. La mia prima preoccupazione era vedere con i miei occhi che il 33enne stesse bene, ma cose come questa non devono succedere, per lui come per nessun altro, né a Santarcangelo né altrove".