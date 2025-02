video suggerito

Rimini, incendio in una palazzina: due morti e oltre 40 persone evacuate L'incendio è divampato in uno stabile intorno alle 19, in via Giuliano da Rimini vicino allo stadio Romeo Neri di Rimini. Ad essere avvolta dalle fiamme una palazzina di tre piani. I due morti sarebbero marito e moglie.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia a Rimini. Un grave incendio ha devastato un edificio in via Giuliano da Rimini, nelle vicinanze dello stadio Romeo Neri, provocando la morte di due persone. Il dramma intorno alle 19 in una palazzina di tre piani, dove le fiamme hanno avvolto gli appartamenti e causato ingenti danni.

Le vittime sono un uomo di 55 anni, originario della Campania, che soffriva di diversi problemi di salute, e sua moglie, una donna di 42 anni di origine straniera. Entrambi sarebbero stati uccisi dalle esalazioni di fumo, con l'uomo che ha perso la vita subito sul posto, mentre la coniuge è stata trovata in gravi condizioni e trasportata d'urgenza in ospedale. Purtroppo non ce l'ha fatta.

In seguito al rogo, le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti tempestivamente. Il personale della polizia, della Polizia Locale e i vigili del fuoco sono accorsi sul luogo dell'incendio, mentre le ambulanze hanno trasportato diverse persone intossicate dal fumo. Circa 43 persone sono state evacuate dalla palazzina per evitare ulteriori rischi, mentre una dozzina di appartamenti sono stati evacuati per garantire la sicurezza degli altri abitanti.

Le indagini sono in corso, e la comunità di Rimini è scossa dalla tragedia. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando instancabilmente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area, mentre le forze dell'ordine hanno avviato un'inchiesta per accertare la causa dell'incendio e la responsabilità di eventuali negligenze. Al momento, la priorità è garantire l'incolumità degli altri residenti e determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.