Rimini, chiedeva 2.200 euro per far tornare insieme gli ex fidanzati. Cartomante denunciata Una donna di Riccione ha denunciato una cartomante che le aveva chiesto 2.200 euro garantendole che presto sarebbe tornata con il suo ex fidanzato.

A cura di Davide Falcioni

Il dolore per un amore finito può giocare brutti scherzi e far fare scelte decisamente avventate. Ne sa qualcosa una donna di Riccione di 49 anni che, in preda alla disperazione per la conclusione di una relazione sentimentale, si è rivolta a una cartomante chiedendole di intercedere, tramite le sue presunte doti sovrannaturali, per far tornare con lei il suo compagno. L'operazione ha però avuto un costo piuttosto salato, di ben 2.200 euro. Il sogno d'amore della donna tuttavia non si è (ovviamente) realizzato, così ha deciso di sporgere denuncia all'esperta di magia occulta.

Come riporta Il Resto del Carlino la vicenda risale all'ormai lontano 2021, quando la donna romagnola iniziò a cercare soluzioni alternative per tornare insieme al suo fidanzato dopo la dolorosa rottura voluta da lui. Dopo alcuni tentativi rivelatisi vani, in preda alla disperazione decise di rivolgersi a una cartomante specializzata in "legamenti": una sorta di rito basato su radici intrecciate e formule propiziatorie che la professionista aveva definito infallibile.

Quel complicato rito però aveva un prezzo salato, 2.200 euro. La romagnola, titubante e senza un lavoro, decise comunque di accettare pagando in due rate, una da 1000 euro e l’altra da 1200. Alla 49enne, infatti, sarebbe bastata una promessa: entro un anno lei e il suo amato sarebbero tornati insieme, felici come un tempo. Ma quel sogno desiderato a lungo si sarebbe presto trasformato in una verità ben diversa: il suo ex infatti non è mai tornato.

Dopo qualche mese di attesa vana la donna ha realizzato di essere stata vittima di un raggiro e ha chiesto alla cartomante di essere risarcita, ma la presunta esperta si è rifiutata. Così, la 49enne ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e di denunciare la cartomante per truffa. E ora si dovrà stabilire se l’esperta di cartomanzia ha effettivamente approfittato delle debolezze della donna, truffandola, oppure no.