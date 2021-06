È ricoverata sotto shock presso l'ospedale Infermi di Rimini, la ragazzina di 15 anni che ha denunciato di essere stata stuprata dal branco domenica sera in spiaggia. Grazie al suo racconto gli inquirenti hanno avviato le indagini che hanno portato in caserma per essere interrogati alcuni coetanei della giovane: al momento non c'è nessun indagato ma gli agenti della Squadra Mobile stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto e individuare gli autori della violenza sessuale, alcuni dei quali avrebbero già un nome.

Gli autori dello stupro sarebbero stati già individuati

Confuse per il momento le parole della 15enne, che ancora provata dall'accaduto, ha raccontato agli agenti di aver raggiunto la spiaggia di Rimini nella serata di domenica con un amico. Il posto era piuttosto affollato, o almeno lo è stato fino a un certo punto. Nei ricordi della giovane infatti a quell'amico si sarebbero aggiunti altri ragazzi, alcuni conosciuti altri no, che avrebbero iniziato a importunarla prima e poi a tentare un approccio sessuale. A quel punto dopo aver tentato di fuggire sarebbe stata aggredita da due o tre ragazzi che l'hanno violentata, poi un vuoto nei ricordi che riemergono al suo risveglio, diverse ore dopo. A quelle sue urla avrebbe risposto una ragazza che era in spiaggia poco distante e che è accorso in suo aiuto.

Come riportato dal Resto del Carlino, a quel punto la ragazza è riuscita a tornare a casa, stravolta e dolorante, e ha raccontato l'accaduto ai genitori che l'hanno immediatamente portata in ospedale. Mentre la portavano in ospedale hanno chiamato la Polizia, e gli agenti della Squadra mobile sono corsi all’Infermi.