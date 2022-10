RiGenerazione Scuola, a Lipari gli Incontri del mare. Bianchi: “La risorsa più preziosa che abbiamo” Sono in corso a Lipari gli Incontri del Mare nell’ambito del Piano ministeriale RiGenerazione Scuola, a cui prendono parte circa 300 studenti. Il ministro Bianchi: “Il mare è la nostra storia, è e deve essere il nostro domani”.

A cura di Ida Artiaco

"Il mare è la risorsa più preziosa che abbiamo, è la nostra storia, è e deve essere il nostro domani. Non è più sufficiente, non basta più tutelare l’esistente. Bisogna rigenerare".

Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha dato il via a Lipari agli incontri del Mare, nell’ambito del Piano ministeriale RiGenerazione Scuola, a cui hanno preso tra il 13 e il 14 ottobre circa 300 studenti, che hanno potuto seguire collegamenti in diretta con la nave “G. Magliano” della Guardia Costiera, per attività di campionamento, vigilanza ambientale e tutela delle risorse ittiche, e con operatori subacquei dal sito archeologico “Capistello”.

"Generalmente i Paesi vengono descritti per la capitale, invece, il nostro Paese va raccontato per i tanti piccoli borghi che fanno la vita della comunità del nostro Paese. Siate orgogliosi di questo, siate orgogliosi della vostra scuola, di vivere in un’isola, sul mare. È questo che possiamo chiamare lo ‘spirito di Lipari’, la consapevolezza della necessità di tutelare il mare e di rigenerarlo", ha continuato ancora Bianchi.

Tra gli studenti e le studentesse coinvolti, alcuni di loro, iscritti a quattro Istituti nautici siciliani, hanno raggiunto Lipari direttamente a vela, con le imbarcazioni delle rispettive scuole.

L'iniziativa, organizzata dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con diversi partner istituzionali, si sono aperti ieri, in piazza Marina Corta, con laboratori multidisciplinari realizzati dal MI, dalla Guardia Costiera, da ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), dalla Rete Nautici, dall’Istituto Comprensivo “Isole Eolie”, dalla Onlus Marevivo. I ragazzi hanno poi potuto seguire collegamenti in diretta con la nave “G. Magliano” della Guardia Costiera, per attività di campionamento, vigilanza ambientale e tutela delle risorse ittiche, e con operatori subacquei dal sito archeologico “Capistello”.