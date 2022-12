Rifiuta le avances dell’amico e lui la sequestra in casa, 26enne fugge salendo sui tetti Una giovane di 26 anni è stata sequestrata in casa dall’amico 30enne dopo aver rifiutato le sue avances. La donna è riuscita a fuggire salendo sui tetti di alcune palazzine nel centro di Parma.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha rifiutato le avances di un 30enne conosciuto lo scorso settembre a Milano e lui ha cercato di segregarla in casa. Una 26enne ha dovuto tentare la fuga salendo sui tetti delle palazzine del quartiere per poi rifugiarsi sul balcone di un appartamento in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

Il tutto è avvenuto a Parma, dove il 30enne risiede. Stando a quanto ricostruito, i due si erano incontrati lo scorso settembre nella città meneghina e avevano deciso di trascorrere insieme le vacanze di Natale.

La 26enne ha quindi lasciato la Lombardia per soggiornare a Parma fino al 29 dicembre ma la sera di Natale, dopo essersi rifiutata di avere un rapporto sessuale, la giovane è sprofondata in un vero e proprio incubo.

Subito dopo il litigio, la ragazza ha lasciato l'abitazione del 30enne per evitarne la reazione violenta. Con sé ha però portato lo stretto necessario e pertanto ha dovuto contattare l'uomo già la mattina di Santo Stefano per farsi consegnare la valigia con tutti i suoi averi.

Il 30enne ha promesso alla giovane di farle trovare la valigia sulla porta dello stabile, situato in una via del centro cittadino. Arrivata sul posto, però, la donna non ha trovato nulla e ha dovuto bussare alla porta dell'appartamento. L'uomo l'ha poi trascinata dentro con la forza bloccando la porta a chiave.

Dopo una violenta lite, la 26enne è riuscita a calmare l'uomo e con la scusa di ordinare la cena è salita sul terrazzo per poi fuggire sui tetti vicini. Il 30enne ha cercato di inseguirla ma è precipitato da un'altezza di tre metri, procurandosi diverse fratture.

La vittima ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine sul balcone di un'abitazione di uno stabile vicino. L'uomo è stato fermato e denunciato per sequestro di persona mentre la 26enne è stata assistita da medici e autorità accorse sul posto.