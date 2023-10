Ricoverata in ospedale a Torino, scappa di notte in pigiama: si cerca la 59enne Costantina Carbonaro Sono ancora in corso le ricerche di Costantina Carbonaro, la donna di 59 anni scomparsa dall’ospedale di Torino nella notte tra il 2 e il 3 ottobre. Stando a quanto reso noto, Carbonaro soffre di bipolarismo, depressione, diabete e insufficienza renale cronica. Con sé non ha denaro o documenti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha lasciato l'ospedale in piena notte, facendo perdere le proprie tracce. Dalla notte di ieri si cerca Costantina Carbonaro, 59 anni. La donna era ricoverata presso l'ospedale Martini di Torino dalla serata precedente quando, per motivi ancora da accertare, nella notte tra lunedì 2 ottobre e martedì 3, la donna si è allontanata spontaneamente dalla sua stanza. Stando a quanto reso noto dai familiari, la 59enne soffre di bipolarismo, depressione, diabete e insufficienza renale cronica.

Secondo la famiglia, dunque, un allontanamento spontaneo di questo tipo espone la donna a diversi pericoli e rischi. Carbonaro, infatti, deve assumere più farmaci nel corso della giornata. Per far scattare l'allarme, la famiglia della donna ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione Pozzo Strada. Stando a quanto scrive TorinoToday, la donna avrebbe lasciato la struttura in pigiama e ciabatte.

Al momento dell'allontanamento, Costantina Carbonaro indossava un pigiama azzurro e grigio, ciabatte blu e una felpa dello stesso colore. La 59enne avrebbe lasciato nella sua stanza denaro e documenti. Sui motivi che avrebbero spinto la 59enne ad allontanarsi dalla struttura ospedaliera, per il momento vige il silenzio. Mentre le autorità indagano sui possibili motivi che potrebbero aver spinto Carbonaro a lasciare l'ospedale di Torino, le forze dell'ordine sono impegnate anche nelle ricerche su tutto il territorio regionale. Chiunque la riconoscesse, può avvisare tempestivamente i carabinieri.

Secondo chi sta portando avanti le indagini, la donna non è salita su un treno poiché non ha con sé contanti. Potrebbe essere rimasta invece a Torino, dove era ricoverata fino a ieri notte, quando è fuggita dalla struttura senza comunicare il suo allontanamento a nessuno. La 59enne non ha con sé neppure i documenti.