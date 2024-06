video suggerito

Richiamato pollo Aia per rischio microbiologico: i supermercati interessati e i lotti dell'allerta alimentare I supermercati Bennet e Iper hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell'operatore di diversi prodotti avicoli a marchio Aia per un non ben specificato rischio microbiologico.

A cura di Biagio Chiariello

Le due catene di supermercati ‘Iper la grande I' e ‘Bennet' hanno diffuso un'allerta alimentare riguardante una serie di lotti di carne di pollo AIA per un possibile rischio microbiologico non meglio precisato.

È stata l’azienda Agricola Tre Valli Società Cooperativa a produrre le carni in questione richiamata per Aia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Apollinare Veronesi 1, a Nogarole Rocca in provincia di Verona (marchio di identificazione IT 0851 M CE).

A seguire, i dettagli relativi ai richiami alimentari:

Sovracosce di pollo AIA – Lotto: 3328937, 3339045Scadenza: entro il 03/06/2024, entro il 04/06/2024Produttore: AGRICOLA TRE VALLI Soc. Coop.Stabilimento: IT 0851 M CEL;

Fusi di pollo AIA – Lotto: 3339045Scadenza: 04/06/2024Produttore: AGRICOLA TRE VALLI Soc. Coop.Stabilimento: IT 0851 M CE;

Fegati di pollo AIA – Lotto e scadenza: 3339202 (entro 03/06/2024), 3339234 (entro 03/06/2024), 3339234 (entro 04/06/2024), 3339456 (entro 06/06/2024)Produttore: AGRICOLA TRE VALLI Soc. Coop.Stabilimento: IT 0851 M CEPeso unità di vendita: 300g, vedi confezione.

Durelli di pollo AIA – Lotto: 3339383Scadenza: 06/06/2024Produttore: AGRICOLA TRE VALLI Soc. Coop.Stabilimento: IT 0851 M CEPeso unità di vendita: 300g;

Petto di pollo AIA – Lotto: 3328937Scadenza: 05/06/2024Produttore: AGRICOLA TRE VALLI Soc. Coop.Stabilimento: IT 0851 M CE.

Solitamente il rischio microbiologico è associato alla possibilità di contrarre infezioni alimentari causate da microrganismi patogeni come la listeria, la salmonella o l’Escherichia coli, per citare alcuni dei batteri più comuni in caso di contaminazione alimentare.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare la carni con le scadenze e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà sostituito.