Restituisce l’auto rubata con gli abiti da sposi, poi lascia un biglietto: “Ladro sì, ma con un cuore” Ritrovata nella giornata di oggi l’auto rubata a Foggia dopo il matrimonio di una coppia con un figlio piccolo. Nell’auto, il ladro ha lasciato gli abiti da cerimonia e un biglietto. “Anche io ho un cuore”

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da Facebook

Trovata nei pressi di via Zara, in pieno centro a Foggia, l'automobile di una coppia di sposi che era stata rubata nella giornata di domenica, subito dopo le nozze. All'interno della vettura, vi erano gli abiti da sposi. Il mezzo è stato restituito proprio nella giornata di oggi, mercoledì 30 agosto, da un ladro che ha deciso di lasciare un biglietto per la nuova coppia. "Ladro sì, ma con un cuore" recitava il foglio.

All'interno della vettura, marito e moglie avevano lasciato anche gli abiti da cerimonia del loro figlioletto. La macchina è stata notata da un carabiniere libero dal servizio. Dopo aver visto i vestiti da cerimonia al suo interno, ha allertato i due sposini dei Monti Dauni ma residenti da anni a Roma.

Sarebbe stato proprio il carabiniere a segnalare alla coppia il biglietto lasciato dal ladro per giustificarsi. Stando a quanto raccontato dai due, dopo il fatidico "sì" lo sposo era uscito dall'albergo per prendere un paio di scarpe di ricambio nella macchina, ma una volta arrivato nel parcheggio ha dovuto fare i conti con l'amara sorpresa. La macchina non c'era più e la sposa ha lanciato un appello ai ladri per poter riavere l'abito da sposa al quale teneva.

Il ladro, mosso a compassione, ha fatto ritrovare la macchina senza alcun danno con all'interno gli abiti e il biglietto. "Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito al ritrovamento dell'auto e soprattutto dell'abito da sposa" ha commentato la donna dopo la telefonata del carabiniere. "Se non ci fosse stata una vera e propria mobilitazione, questo risultato non sarebbe arrivato".

"Stamani siamo stati contattati dal comando dei carabinieri che ci ha avvertito del ritrovamento. In questo momento siamo in viaggio di nozze all'estero e siamo davvero felici di quanto successo. Al ladro non sento di dire nulla, ha fatto un gesto spinto anche dalla mobilitazione dei cittadini. Noi viviamo e lavoriamo a Roma, ma siamo sempre felicissimi di rientrare in provincia di Foggia, nel nostro comune sui Monti Dauni".