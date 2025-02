Resta incastrata con la testa nel carrello della spesa: per salvarla sono intervenuti i vigili del fuoco

video suggerito

Una 59enne titolare di un negozio "NaturaSì" è rimasta incastrata con la testa nel carrello della spesa: è successo nel primo pomeriggio di oggi 14 febbraio a Sacile, in provincia di Pordenone.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna è rimasta incastrata con la testa nel carrello della spesa. É successo nel primo pomeriggio di oggi 14 febbraio a Sacile, in provincia di Pordenone. Sul posto per liberare la donna sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sono stati momenti di panico: la donna poi è stata portata in ospedale per tutte le cure del caso.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la donna, una 59enne titolare di un negozio "NaturaSì", era impegnata a spostare alcuno prodotti con un carrello della spesa. Si trovava all'esterno dell'attività commerciale quando sarebbe inciampata nel carrello. Quello che successo dopo è tutto da capire: sembrerebbe che il carrello si sia bloccato improvvisamente lungo una discesa su un lato del negozio. Come riporta l'Ansa, la donna avrebbe così perso l'equilibro finendo incastrata con la testa nelle maglie del carrello.

Subito le persone più vicine sono corse in sue aiuto ma non sono riusciti a liberarla. Così sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che in poco tempo hanno liberato la vittima: è stato necessario però tagliare alcune maglie in metallo. Una volta libera la donna è stata portata in ospedale a Udine in elicottero. Una volta nella struttura medica i sanitari le hanno fatto tutti gli accertamenti del caso: le è stato diagnosticato un forte trauma maxillofacciale. Sarà sottoposta alle cure necessarie.