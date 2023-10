Ravenna, elicottero militare si rovescia dopo atterraggio di emergenza: gravi i due piloti Per ragioni che andranno accertate il velivolo si è rovesciato subito dopo aver toccato terra in un campo. Feriti i due piloti che erano a bordo.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sfiorata oggi intorno alle 15 nel ravennate: un elicottero militare si è infatti rovesciato nell’area lungo via Dismano a nord dell’aeroporto La Spreta dopo aver effettuato un atterraggio di emergenza.

Per ragioni che andranno accertate il velivolo si è capovolto subito dopo aver toccato terra in un campo. Molto probabilmente il pilota è riuscito a evitare il peggio, rallentando la corsa dell’elicottero e limitandone l’impatto con il suolo.

Il pilota e il copilota sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati – uno in elisoccorso e l’altro con l’ambulanza – all’ospedale Bufalini di Cesena. Uno versa in condizioni gravi mentre l’altro ha riportato ferite più lievi. Entrambi, comunque, non sono giudicati in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.