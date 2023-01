Ratzinger, la salma esposta con paramenti rossi e mitra in testa, Papa Francesco: “Lo affido a Maria” Il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI è stato esposto per la prima volta in pubblico oggi domenica 1 gennaio 2023 al centro della cappella del monastero vaticano Mater Ecclesiae dove il Pontefice emerito risiedeva da lungo tempo.

A cura di Antonio Palma

Vestito con paramenti liturgici rossi e mitra in testa, simbolo del Papato, e disteso sopra due cuscini a sorreggergli schiena e testa, così il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI è stato esposto per la prima volta in pubblico oggi domenica 1 gennaio 2023, dopo la sua morte avvenuta ieri, sabato 31 dicembre, all'età di 95 anni.

La salma di Papa Ratzinger è stata adagiata al centro della cappella del monastero vaticano Mater Ecclesiae dove il Pontefice emerito risiedeva da lungo tempo dopo l'addio al Pontificato e dove è morto dopo l'aggravarsi delle sue condizioni.

Come si vede dalle fotografie diffuse dalla sala stampa vaticana, il corpo di Joseph Ratzinger è stato posto davanti all'altare della piccola cappella, ancora addobbata per le festività natalizie, tra il presepe e l'albero di Natale.

Ratzinger indossa le scarpe al posto dei sandali che usava di solito come calzature, e tra le mani, incrociate sul ventre, regge un rosario.

Alla cappella del monastero vaticano hanno potuto accede solo in pochissimi per un ultimo saluto a Papa Ratzinger tra cui lo stesso Pontefice Francesco.

"L'inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emerito Benedetto XVI, che sabato mattina ha lasciato questo mondo", ha detto oggi all'Angelus in Piazza San Pietro, Bergoglio, aggiungendo: "Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un'anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa".

Per i fedeli la salma di Ratzinger invece sarà traslata in Piazza San Pietro nella prima mattina di domani. Il corpo del Papa emerito poi rimarrà nella Basilica vaticana per tre giorni. Per il saluto a papa Ratzinger, i fedeli potranno accedere dalle 9 alle 19 di domani lunedì 2 gennaio e dalle 7 alle 19 di Martedì e mercoledi.

I funerali di papa Ratzinger verranno celebrati infine in piazza San Pietro giovedì alle 9.30, in forma solenne ma sobria come ha voluto Ratzinger. A celebrare la funzione sarà lo stesso Papa Francesco con i cardinali. L'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche ha già fatto sapere ieri che le delegazioni ufficiali presenti ai funerali saranno quelle dalla Germania e dall'Italia, ma ancora non è stato ufficializzato chi interverrà.