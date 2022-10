Rateizzazione delle bollette di luce e gas nel 2022: come funziona e chi può richiederla Sempre più consumatori scelgono la formula della rateizzazione per il pagamento delle proprie bollette di gas ed energia: come funziona, chi ne ha diritto e quando è possibile chiederla.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Con l'arrivo dell'inverno e l'aumento dei costi del gas e dell'energia, cresce il numero di consumatori finali che si ritrova a dover pagare bollette piuttosto alte. Per evitare la morosità e il distacco di energia per il mancato pagamento dei consumi, sempre più utenti chiedono di poter rateizzare i pagamenti, ma non sempre è possibile e soprattutto la possibilità di farlo cambia in base al gestore e a tanti altri fattori.

Chi può rateizzare le bollette di luce e gas

In questo senso un ruolo importante lo ha il consumatore stesso che al momento della scelta del proprio fornitore di energia o gas, è tenuto a informarsi su quali siano i servizi offerti dall'azienda fornitrice, come spiega a Fanpage.it, Fabrizio Ghidini, presidente Federconsumatori Parma ed esperto di energia e consumi: “Chiunque sottoscriva un contratto di fornitura di gas o elettricità, tra le tante cose deve verificare, è se il venditore si è dotato di un documento che si chiama "Carta dei servizi", che regola, oltre al contratto, il rapporto tra il venditore e il consumatore in riferimento a tutti gli aspetti del loro rapporto, come ad esempio la rendicontazione mensile. Ed è in questo documento che si trovano le norme che riguardano la rateizzazione del debito, quindi quando si può fare, quali sono gli importi e il numero delle rate”.

Le istruzioni dell'Arera per rateizzare i pagamenti

Le rateizzazioni stesse cambiano inoltre a seconda del mercato, come già spiegato per quanto riguarda il calcolo dei consumi, in cui ci troviamo: nel mercato tutelato il diritto alla rateizzazione c'è, mentre nel mercato libero si può anche incappare i in situazioni in cui il diritto non viene concesso. Nel mercato libero infatti non tutte le aziende che vendono gas ed elettricità sono obbligate ad avere la Carta dei servizi, e quindi non offrono la possibilità di dilazionare i pagamenti delle bollette ai propri clienti.

“Per quanto riguarda invece il mercato tutelato, gli utenti hanno garanzie in più – spiega Ghidini – qui le norme sulla rateizzazione ci sono a prescindere dalla Carta dei servizi, in quanto Arera stabilisce che il cliente ha sempre diritto alla rateizzazione per importi superiori ai 50 euro, e in caso di mancato accordo, qualora non siano specificate le modalità di rateizzazione, si stabilisce che le rate devono avere importo uguale”. Anche in questo senso, secondo l'espero di Federconsuamtori, non vi è abbastanza chiarezza per l'utente, perché non vi è una specifica del numero di rate che l'azienda fornitrice richiede per la rateizzazione.

Il decreto del governo per rateizzare le bollette

Il governo a inizio anno è intervenuto con un decreto specifico che prevedeva, con una garanzia pubblica verso le aziende e a tutela dei consumatori, la rateizzazione delle bollette. “In questo periodo di crisi post pandemia e con la guerra in corso – le parole di Federconsumatori – c'è stato un intervento importante del governo che ha imposto a tutte le società di applicare la rateizzazione con determinati criteri, come la prima rata al 50% e poi le altre rate di uguale importo, fino a un massimo di dieci rate”.

“Successivamente le associazioni a tutela dei consumatori hanno sottoscritto degli accordi con alcuni compagnie o aziende nazionali come Enel e Eni, un accordo per rateizzazioni più convenienti, come rate più lunghe e con rate iniziali più basse. A metà 2022 però il purtroppo il governo non ha confermato il decreto che costava troppo: erano stati stanziati un miliardo e 300 milioni di euro per andare a compensare le aziende dei mancati introiti del pagamento delle bollette intere, quindi siamo tornati indietro in questo senso”.

Come richiedere la rateizzazione per l'inverno 2022

Oggi dunque se un consumatore vuole rateizzare i pagamenti delle proprie bollette può contattare il proprio fornitore di energia o gas e chiedere, in base all'accordo stipulato in fase di contratto in caso di mercato libero, o in base alle normative del mercato tutelato, di onorare l'importo dovuto in un arco temporale maggiore.