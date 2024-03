Rapina a Bologna: 17enne accerchiato e preso a pugni da coetanei per rubare cellulare e portafoglio Un ragazzino di 17 anni è stato accerchiato, picchiato e rapinato da quattro coetanei in centro a Bologna. Tre di loro lo avrebbero tenuto fermo per rubargli cellulare e portafogli, mentre un quarto lo avrebbe colpito con pugni al volto. Il 17enne ha chiesto aiuto a una pattuglia di passaggio. Gli agenti hanno identificato e arrestato uno degli aggressori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È stato prima accerchiato da quattro coetanei, poi picchiato e rapinato nella notte in pieno centro a Bologna. Secondo quanto è stato ricostruito dalla vittima, mentre tre giovani lo tenevano fermo e gli frugavano nelle tasche e nel borsello per trovare e rubargli cellulare e portafogli, un quarto lo prendeva a pugni in faccia. A riportare la notizia è stato il quotidiano locale Il Resto del Carlino.

Il violento episodio è accaduto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo, intorno alle 4, in via Nazario Sauro, una delle vie centrali della città capoluogo di regione. Proprio qui la vittima della violenta aggressione, un ragazzino di 17 anni, è riuscita a fermare e chiedere aiuto a una pattuglia della polizia che in quel momento stava passando per la strada.

Il giovanissimo è riuscito a fornire agli agenti che gli hanno prestato soccorso una descrizione dettagliata dei ladri che lo avevano picchiato e derubato di cellulare e portafogli poco prima.

Grazie ai particolari che il 17enne ha riferito agli agenti, i poliziotti delle Volanti e del commissariato Due Torri San Francesco sono riusciti a individuare uno dei quattro aggressori, che è stato rintracciato e raggiunto a poca distanza dal luogo dove il giovane era stato rapinato.

Secondo quanto è stato ricostruito, il ragazzo fermato dai poliziotti sarebbe quello che ha materialmente preso a pugni il minorenne al volto, mentre gli altri tre coetanei mettevano a segno il "colpo" portando via gli oggetti rubati. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima della violenza, un 17enne di origini egiziane.

Subito dopo aver portato a termine tutti gli accertamenti del caso, il giovane è stato arrestato su disposizione dell'autorità giudiziaria con l'accusa di rapina in concorso ed è stato subito dopo accompagnato al carcere minorile del Pratello.