“Rallentare, in questo paese i bambini giocano ancora per strada”. Il cartello diventa virale Il cartello, che invita gli automobilisti a fare attenzione, si trova nel comune di San Gregorio nelle Alpi, in provincia di Belluno ed è stato realizzato dagli alunni di una scuola primaria. Condiviso su Facebook, è diventato virale.

A cura di Biagio Chiariello

"Attenzione. Rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada". È la scritta che campeggia su un cartello realizzato nel 2021 dai bambini della scuola primaria del Comune del borgo veneto di San Gregorio nelle Alpi.

La foto dello stesso cartello è stata poi ricondivisa su Facebook dalla pagina ‘Vivere La Montagna' e il post è diventato subito virale: oltre 100mila like, 2mila commenti e oltre 20mila condivisioni. "Bellissimo cartello esposto a San gregorio nelle Alpi, in provincia di Belluno. In un’epoca che vede divieti ovunque per i bambini, tranne quelli di non abusare degli smartphone, questo cartello invita ad un ritorno verso il passato, dove la socialità la faceva da padrone" si legge nella didascalia.

"In realtà" spiega il sindaco, Nicola Vieceli "ne sono stati collocati cinque, in corrispondenza delle strade di entrata nel Comune e l'iniziativa è stata portata avanti dalla precedente amministrazione, noi siamo stati eletti quest'anno. Rientra all'interno di una progettualità più ampia. Tutto è iniziato nove anni fa con l'attivazione del doposcuola per andare incontro alle necessità delle famiglie e per fare socializzare i bambini anziché lasciarli a casa soli. Adesso l'auspicio è che arrivi il contributo per il giardino della scuola primaria che vogliamo rendere accessibile anche a nonni e genitori, con percorsi in sicurezza".

"Nei paesi di montagna" dice invece Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno. "C'è ancora questo bello spirito. Per fortuna, i nostri ragazzi non rimangono solo legati allo smartphone ma passano tempo all'aria aperta, in un ambiente sano, in una condizione che ci fa tornare indietro nel tempo. L'iniziativa è simpatica. Ci si dimentica troppo spesso che quando non c'era tutta questa modernità tecnologica, il giocare era normale e sono aspetti che in montagna rimangono".