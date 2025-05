video suggerito

Ragazzo ucciso a coltellate dopo una lite in un giardino pubblico a Prato: inutili i soccorsi Un giovane è stato ucciso a coltellate dopo una lite nel tardo pomeriggio in un giardino pubblico di Prato.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio.

Tragedia in un giardino pubblico di Prato. Un giovane è stato ucciso a coltellate dopo una lite nel tardo pomeriggio. Stando alle prime informazioni, la vittima è stata coinvolta in una aggressione poco prima delle 19 in via Corridoni. A un certo punto però è stato estratto un coltello: il giovane, di origini albanesi, è stato ucciso con più colpi.

Sul posto dopo pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato con la massima urgenza in ospedale: qui purtroppo tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita sono stati inutili. Erano troppo gravi le ferite riportate: è morto a seguito di un arresto cardiocircolatorio verosimilmente causato dalle copiosa emorragia. Ora si indaga per cercare di risalire all'autore dell'aggressione e per capire il motivo che ha fatto scatenare la lite. Anche la vittima non è stata ancora identificata perché non aveva documenti con sé. Si tratta comunque di un uomo dell'età apparente di circa 35 anni.

Dalla ricostruzione dei fatti fino a questo momento, il giovane sarebbe stato avvicinato da altri connazionali, uno dei quali lo avrebbe colpito con un coltello all'addome. Quando la vittima è stata soccorsa sul posto era già in fin di vita. La Procura ha disposto indagini per omicidio volontario che sono già in corso. Gli accertamenti sono stati affidati alla polizia.