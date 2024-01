Ragazzo di 27 anni muore all’ospedale di Grosseto per una meningite fulminante Un 27enne veneto è morto per una meningite fulminante all’ospedale Misericordia di Grosseto. Il giovane era stato ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio toscano dopo essersi presentato al pronto soccorso di Massa Marittima in condizioni già molto critiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 27 anni è morto per una meningite fulminante all'ospedale Misericordia di Grosseto, dove il suo quadro clinico si è aggravato in pochissimo tempo.

Il giovane è deceduto sabato 30 dicembre 2023 mentre era ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio toscano, dove era arrivato dopo essersi presentato al pronto soccorso di Massa Marittima in condizioni già molto critiche.

L'arrivo in pronto soccorso a Massa e il trasferimento a Grosseto

Come è stato riportato dalla stampa locale nella giornata di oggi, mercoledì 3 gennaio, il 27enne risiedeva in Veneto ma era arrivato intorno alla metà di dicembre a Follonica, in provincia di Grosseto, per trascorrere le festività natalizie insieme alla sua ragazza, ma dopo alcuni giorni avrebbe iniziato ad accusare un malessere sempre più insistente che lo ha costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale massetano.

Secondo quanto si apprende, il ragazzo presentava febbre molto alta e altri sintomi che hanno subito allarmato i medici. E per questo ne hanno disposto l'immediato trasferimento a Grosseto, dove i colleghi hanno purtroppo confermato la presenza di un quadro clinico disperato e i segni di una sepsi.

L'aggravamento delle condizioni e il decesso in ospedale

All'ospedale Misericordia di Grosseto il giovane era stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma le sue condizioni di salute sarebbero precipitate in maniera estremamente rapida. La velocità con cui il quadro clinico del 27enne si è aggravato non ha lasciato alcuna possibilità di intervento.

Il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di sabato 30 dicembre. Dopo il decesso del giovane sono stati disposti tutti gli esami del caso che hanno accertato la causa della morte e hanno confermato il fatto che il decesso è stato causato da una forma fulminante di meningite.