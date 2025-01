video suggerito

Ragazzo di 17 anni trovato morto in una gravina nel Tarantino: indagini in corso Il corpo senza vita di un 17enne è stato trovato in una gravina a Laterza, nel Tarantino. Si indaga sulla dinamica dell'accaduto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il cadavere di un ragazzo di 17 anni è stato recuperato nella tarda mattinata di oggi, sabato 11 gennaio, nella gravina di Laterza, in provincia di Taranto. Il giovane, secondo le prime ipotesi dei soccorritori, potrebbe essersi suicidato.

Il corpo è stato recuperato dagli operatori del Soccorso alpino e speleologico della Puglia. Per recuperare il cadavere del 17enne è stato necessario l'intervento di otto tecnici che hanno assicurato la salma su una barella portantina. Le indagini sono ancora in corso, ma non si esclude che l'adolescente possa essersi lanciato nel vuoto compiendo un gesto estremo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, al personale del 118 e alla Polizia locale di Laterza. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto nella gravina al di sotto del ponte Selva San Vito, secondo quanto riferiscono anche i giornali locali.

Le indagini sono attualmente ancora in corso e le forze dell'ordine, come appreso da Fanpage.it da fonti informate, stanno ancora effettuando i rilievi del caso. Per il momento i dettagli dell'inchiesta restano blindati in attesa di ulteriori verifiche.