Ragazzine palpeggiate durante le lezioni di ginnastica a scuola media, professore a processo a Bologna

Stando all’accusa, il 53enne avrebbe approfittato del suo ruolo di docente per palpeggiare in palestra le ragazzine sue studentesse, tutte tra gli 11 e i 12 anni all’epoca dei fatti.
A cura di Antonio Palma
Un professore di educazione fisica di una scuola media bolognese è finito a processo con una pesante accusa di violenza sessuale su minore dopo che diverse ragazzine lo hanno denunciato per continui e ripetuti palpeggiamenti durante le lezioni. Stando all'accusa, il 53enne avrebbe approfittato del suo ruolo di docente per mettere in atto gravi comportamenti nei confronti delle sue studentesse quando si trovavano da sole con lui in palestra.

Come ricostruisce il Resto del Carlino, i fatti contestati al docente risalgono al periodo tra il 2022 e il 2023 quando le ragazzine oggetto delle attenzioni sessuali avevano meno di 14 anni. I presunti abusi sessuali erano emersi quando le ragazzine decisero di confidarsi con alcuni adulti facendo scattare così l'inchiesta che ha portato poi al rinvio a giudizio per il docente.

L'uomo ora a processo, che nel frattempo ha cambiato ruolo e non insegna più nella scuola, rigetta ogni accusa e parla di semplici gesti di routine durante la ginnastica e di scherzi durante le lezioni.

Secondo il racconto delle cinque piccole studentesse che lo hanno denunciato, tutte tra gli 11 e i 12 anni all'epoca dei fatti, il docente aveva preso l'abitudine di toccarle ripetutamente durante le lezioni di ginnastica nonostante i loro allontanamenti e le richieste di smettere.

Le adolescenti hanno raccontato di vari episodi di palpeggiamenti ma anche di alcuni momenti in cui hanno avuto paura quando l'uom avrebbe portato una di loro in una sorta di magazzino della palestra da dove poi la minore è scappata chiedendo sostegno proprio alle compagne di scuola.

