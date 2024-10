Ragazzina di 13 anni scomparsa a Firenze, l’appello della mamma: “Ginevra, torna a casa”

video suggerito

Si è allontanata dalla sua casa di Firenze tre giorni fa, domenica 13 ottobre, e da allora la famiglia di Ginevra non sa più dove sia. La ragazza, che ha solo 13 anni, aveva detto di doversi recarare da un'amica. E invece è scomparsa. L'appello della mamma Liliana: "Siamo tutti preoccupati per te, torna a casa".

A cura di Eleonora Panseri

Ginevra, 13 anni, scomparsa a Firenze.

Si è allontanata dalla sua casa di Firenze tre giorni fa, domenica 13 ottobre, e da allora la famiglia di Ginevra non sa più dove sia. La ragazza, che ha solo 13 anni, aveva detto di doversi recare da un'amica. E invece è scomparsa.

Aveva con sé il suo cellulare che, tuttavia, è stato ritrovato su un autobus a poche ore dalla scomparsa, mentre della ragazza si sono perse le tracce. Ginevra, come già detto, ha 13 anni, è alta 1 metro e 60 centimetri, ha i capelli biondi lunghi e gli occhi castani. Come segno distintivo, ha un piercing al naso.

È stata presentata denuncia per la scomparsa ai Carabinieri e chi dovesse riconoscerla è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine al 112.

Non sarebbe la prima volta che scappa di casa, come ha raccontato la mamma della ragazza, Liliana, durante la puntata odierna del programma Rai ‘Chi L'ha Visto?‘. "Io voglio che sappia che ci sono per lei, è ancora piccola. Rischia che si faccia del male”, ha spiegato la donna alla conduttrice Federica Sciarelli.

Durante la trasmissione è stato anche mostrato un video, pubblicato sui social da Ginevra, nei giorni successivi alla scomparsa. Nelle immagini si vede la 13enne con mano fasciata e volto sciupato, elementi che hanno causato molta preoccupazione alla mamma.

Sciarelli in puntata ha ricordato che, essendo Ginevra una minore, chi sta aiutando la ragazza rischia di essere accusato di sottrazione di minore. “A chiunque la sta trattenendo e chi la sta aiutando dico di farsi un esame di coscienza. Mia figlia ha solo 13 anni, cercate di mandarmela a casa. La bambina è piccola e questa situazione non va bene. Ha una famiglia che le vuole bene, Ginevra non è sola”, ha aggiunto la mamma.

In passato era scappata ed era stata ritrovata ad Arezzo, dopo essere stata ospitata a casa di amici. "Quando scappa ha persone che la nascondono. Ma ai genitori di questi ragazzi dico: ‘Non la ospitate, per favore, rimandatela a casa'”, ha detto ancora la donna che ha concluso il suo intervento con un appello, rivolto direttamente a sua figlia.

“Ginevra, la mamma ti aspetta e mi manchi tantissimo. Ho sempre fatto il massimo per te, non fare così, io ci sono per te. Sei forte e intelligente, ti vogliono tutti bene e manchi a tutti. Affrontiamo tutto insieme. Ti stai solo facendo del male, siamo tutti preoccupati per te, torna a casa”.