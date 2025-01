Ragazza precipita dal balcone a Malta dopo una lite il compagno: si indaga per violenza domestica

video suggerito

Si indaga per capire cosa sia successo a Claudia Chessa, la 18enne di Arzachena caduta dal balcone del quarto piano di un hotel a Malta dove si trovava in viaggio studio e dove era stata raggiunta dal compagno 28enne. Fortunatamente la giovane si è salvata grazie al tendone di un ristorante che ha attutito la caduta. Si trova comunque ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Mater Dei, a Msida: non sarebbe in pericolo di vita ma è in attesa di un intervento chirurgico per ricomporre una frattura alla schiena. La polizia maltese ipotizza il reato di violenza domestica: il 28enne è stato ascoltato ed è stato multato per abuso di stupefacenti.

I fatti sono avvenuti la notte tra mercoledì e giovedì 22 e 23 gennaio scorso a Paceville, non lontano da La Valletta. Bisogna infatti ricostruire nei minimi dettagli i minuti prima la caduta dal balcone dall'hotel: si ipotizza che la caduta sia avvenuta al termine di una lite con il fidanzato, un ragazzo di 28 anni. Ma tutto dovrà essere ancora accertato. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine maltesi che hanno subito indagato sulla lite tra i fidanzati, come avrebbero riportato anche alcuni testimoni. Così come i militari italiani. Restano ancora i dubbi da chiarire, primo tra tutti si sia trattata di una caduta accidentale oppure no. Non si esclude nessuna pista investigativa. Stando a quanto confermato a Fanpage.it, il 28enne sarebbe già rientrato in Italia, dove non è ancora stato sentito dalla polizia di Sassari che indaga sull'accaduto.

Intanto Claudia Chessa sui social avrebbe rassicura tutti sulle sue condizioni parlando di un "miracolo". Suo padre nel frattempo avrebbe preso contatti con il consolato italiano a Malta per capire nel dettaglio come procedono le indagini.